“وزارة المالية” زيادة 150% لرواتب الموظفين | إليك سلم رواتب الموظفين 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن سلم رواتب الموظفين 2024 بالعراق والتي راعت فيه تحقيق الكفاية للموظفين بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار الذي اجتاح جميع السلع حاليًا، حيث أقرت الوزارة زيادة رواتب الموظفين بنسبة 150%، وقد بينت السلم الجديد للرواتب بعد الزيادة، كما يمكنك الاستعلام عن راتبك عبر موقع وزارة العمل، وخلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن الراتب وسلم الموظفين الجديد.

سلم رواتب الموظفين 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة

بعد زيادة الموظفين في العراق الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية، أصبح سلم رواتب الموظفين الجديد بعد الزيادة على حسب الدرجات على النحو التالي:

الدرجة العاشرة:

الراتب قبل الزيادة: 170.000 دينار عراقي.

الراتب بعد الزيادة: 434.000 دينار عراقي.

قيمة الزيادة: 264.000 دينار عراقي.

نسبة الزيادة: 155.29%

الدرجة التاسعة:

الراتب قبل الزيادة: 210.00 دينار عراقي.

الراتب بعد الزيادة: 492.000 دينار عراقي.

قيمة الزيادة: 282.000 دينار عراقي.

نسبة الزيادة: 134.29%

الدرجة الثامنة:

الراتب قبل الزيادة: 260.000 دينار عراقي.

الراتب بعد الزيادة: 555.000 دينار عراقي.

قيمة الزيادة: 295.000 دينار عراقي.

نسبة الزيادة: 113.46%.

الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين بالعراق

استعلم عن راتب الآن عبر موقع وزارة المالية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة المالية. سجل الدخول على حسابك بالموقع. اضغط على الاستعلام عن رواتب الموظفين، وادخل البينات المطلوبة. اضغط استعلام، وانتظر سيتم عرض الراتب وتفاصيل الزيادة المقررة.

موعد صرف زيادة رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية عن سلم رواتب الموظفين الجديد والذي أقرته الوزارة بزيادة راتب الموظفين بنسبة 150%، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لصرف هذه الزيادة، حيث تم التصريح من قبل الوزارة أن تسعى لتغطية الزيادة الجديدة لصرفها مباشرة إلى الموظفين.