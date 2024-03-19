فرصة وجت لحد عندك.. رابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024 عبر موقع وزارة الدفاع إليكــم الشروط والاوراق المطلوبة
يبحث الكثير من الطلاب والخريجين عن رابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024، حيث يعد العمل في أحد قطاعات القوات المسلحة بوزارة الدفاع المصرية حلمًا للكثير من الشباب والخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، وأيضًا الشهادة الإعدادية ويسعون جاهدين لتحقيق هذا الحلم، ومن ثم يتم فتح التقديم سنويًا، وذلك لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد ومتابعة الدراسة به، كما يقدم المعهد برنامجًا تعليميًا عسكريًا متخصصًا يهدف إلى تدريب وتأهيل الطلاب؛ ليصبحوا ضباط صف مؤهلين للعمل في الأجهزة العسكرية المختلفة، بالإضافة إلى أنه يعتبر فرصة قيمة لتحقيق حلم العمل في القطاعات العسكرية وخدمة الوطن، وكذلك أيضًا هو بداية مشرقة لمستقبلك المهني في هذا المجال الشرفي.
رابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024
وضعت القوات المسلحة رابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- أولًا قم بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.
- ثم بعد ذلك حدد أيقونة “خدمات القوات المسلحة”.
- بالإضافة إلى اختيار أيقونة “معهد ضباط الصف المعلمين”.
- ومن ثم القيام بملء البيانات المطلوبة.
- كما يمكنك طباعة استمارة الطلب.
- وبعد ذلك قم بتقديم الأوراق المطلوبة إلى منطقة استقدام الطلاب بالمحافظة التي يقيم بها مقدم الطلب.
شروط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024
حددت وزارة الدفاع المصرية العديد من الشروط الواجب توافرها للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024، ومن هذه الشروط ما يلي:
- ينبغي أن يكون المتقدم لأبوين مصريين.
- كما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- وكذلك أيضًا ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة عشر عامًا ولا يزيد عن خمسة وعشرين عامًا.
- كما ينبغي أيضًا أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات الرياضية والطبية.
- وكذلك أيضًا يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- كما ينبغي ألا يكون المتطوع متزوج أو سبق له الزواج من قبل، كما يستوجب عليه عدم الزواج خلال فترة التدريب داخل المعهد.
- وكذلك أيضًا ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدرجات الخاصة بالمتقدم عن 60%.