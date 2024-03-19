فرصة وجت لحد عندك.. رابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024 عبر موقع وزارة الدفاع إليكــم الشروط والاوراق المطلوبة

يبحث الكثير من الطلاب والخريجين عن رابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024، حيث يعد العمل في أحد قطاعات القوات المسلحة بوزارة الدفاع المصرية حلمًا للكثير من الشباب والخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، وأيضًا الشهادة الإعدادية ويسعون جاهدين لتحقيق هذا الحلم، ومن ثم يتم فتح التقديم سنويًا، وذلك لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد ومتابعة الدراسة به، كما يقدم المعهد برنامجًا تعليميًا عسكريًا متخصصًا يهدف إلى تدريب وتأهيل الطلاب؛ ليصبحوا ضباط صف مؤهلين للعمل في الأجهزة العسكرية المختلفة، بالإضافة إلى أنه يعتبر فرصة قيمة لتحقيق حلم العمل في القطاعات العسكرية وخدمة الوطن، وكذلك أيضًا هو بداية مشرقة لمستقبلك المهني في هذا المجال الشرفي.

رابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024

وضعت القوات المسلحة رابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا قم بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.

ثم بعد ذلك حدد أيقونة “خدمات القوات المسلحة”.

بالإضافة إلى اختيار أيقونة “معهد ضباط الصف المعلمين”.

ومن ثم القيام بملء البيانات المطلوبة.

كما يمكنك طباعة استمارة الطلب.

وبعد ذلك قم بتقديم الأوراق المطلوبة إلى منطقة استقدام الطلاب بالمحافظة التي يقيم بها مقدم الطلب.

شروط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024

حددت وزارة الدفاع المصرية العديد من الشروط الواجب توافرها للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024، ومن هذه الشروط ما يلي: