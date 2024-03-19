“هنانه رابط التسجيل” خطوات التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم في العراق 2024

يشهد عدد المواطنين الذين يبحثون عن طريقة التسجيل في وظائف التربية والتعليم في العراق 2024 زيادت من خلال استخدام محرك البحث جوجل، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن حاجتها لتوظيف العديد من المدرسين والمدرسات يمكن للراغبين في طريقة التسجيل على وظائف التربية والتعليم الاطلاع على الإجراءات وتقديم طلباتهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وسيتم توضيح كيفية التسجيل لوظائف التربية والتعليم في العراق.

طريقة التسجيل على وظائف التربية والتعليم في العراق

في البداية يتم الدخول على موقع و زارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم اختار أيقونة وظائف التربية والتعليم.

عليك تسجيل كافة بياناتك الخاصة بك: اسمك رباعي ورقم الهوية الوطنية والمؤهل الدراسي.

بعد ذلك الضغط على أيقونة (إرسال طلب).

المدة المتاحة للمتقدمين في العراق على وظائف الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن فتح باب التقدم لشغل وظائف بها لمدة خمسة عشر يومًا، على أن تعلن نتائج المتأهلين بعد انقضاء تلك المدة وأوضحت الوزارة أن القبول في الوظائف سيتم وفقًا لمعايير مديرية التربية والتعليم العراقية وهناك إجمالي 6000 درجة وظيفية متاحة للتعيين في المجال التعليمي ما بين معلمين ومدرّسين وأفادت الوزارة بأنها ستعلن أيضًا عن نتائج المقبولين من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقات إضافةً إلى النازحين كما توزع فرص التعيين بين الذكور والإناث بنسبة 60% للذكور و40% للإناث.

شروط وظائف وزارة التربيه والتعليم في العراق

من الضروري التحقق من استيفاء كافة الشروط المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية كما يلي: