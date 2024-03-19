سامسونج تستعد للكشف عن هاتف جالاكسي S25 Ultra لطرحه في الأسواق العام المقبل وتدعم الهاتف بشاشة أكبر

تستعد شركة سامسونج لطرح هاتف جالاكسي S25 مع بداية 2025 بأحدث الإصدارات وسوف ينافس هاتف أيفون 16 من حيث الذاكرة العشوائية (الرامات)، فمن خلال التقارير الحديثة عن شركة سامسونج، أنها تنوي إصدار هاتف ذكي حديث وتكوير الجيل الجديد من الهواتف الخاصة بها، وتزويدها بتقنيات تحقق الريادة في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث ستقوم بتزويد الهواتف بشريحة جديدة بمعدل نقل فائق السرعة للبيانات، مما ينجز مهام الذكاء الاصطناعي عبر معالجة البيانات وتحليلها، وسيتم الكشف عن مواصفات الجيل الجديد من الهواتف الذكية الخاصة بسامسونج لسنة 2025 في خلال عام 2024 والمرجح خلال شهر سبتمبر سيكون تم الإعلان عنها.

سامسونج تستعد لكشف عن هاتف جالاكسي S25

ستقوم شركة بالتركيز علي تطوير سعة نقل البيانات، حيث ستقوم شركة سامسونج في تطوير الجيل الجديد من هواتفها في التركيز علي تزويد الذاكرة العشوائية بشكل كبير لمواكبة سوق الذكاء الاصطناعي، وتقديم كفاءة عالية.

فقد قدمت الشركة هواتف في عام 2019 بسعة 6.5 جيجا بايت في الثانية الواحدة، وقامت بتطويرها في عام 2024 إلى 8.5 جيجا بايت في الثانية، فالجيل الجديد من إصدارات سامسونج سوف يتعدى هذه السعة بقوة وبأرقام أعلى بكثير من زي قبل، لتحسين الكفاءة في نقل المعلومات والسرعة في استخدام الأجهزة.

الهاتف الجديد من شركة سامسونج بالذكاء الاصطناعي

الجديد الذي ستطرحه سامسونج هو بطاقات تخزين تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي بدون حاجة الهواتف بالأنترنت، وسيكون هناك سعتين للتخزين علي هذه البطاقات الذكية، وستزود ايضا هذه البطاقات بنظام حماية حرارية ديناميكية حتي يتم الحفاظ علي درجة الحرارة للذاكرة الداخلية، فتكون عملية نقل البيانات أمنة ومستقرة من حيث السرعة، ويقوم هذا النظام بالحفاظ على البيانات من التلف بسبب درجات الحرارة العالية.