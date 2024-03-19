الجنيه عور الاخضر..” USD vs EGP ” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-3-2024 التاسع من رمضان أمام الجنيه المصرى في السوق السوداء + البنوك 

ثبت سعر الدولار يوم أمس الإثنين في نهاية التداولات في البنك، بينما يواصل سعر الدولار في السوق السوداء الانخفاض مع استمرار الانخفاضات في أسعار العملات في السوق الرسمي اليوم الثلاثاء 9-3-2024 ويظل سعره في السوق السوداء أدنى من سعر البنك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024

نعرض هنا آخر أسعار الصرف للعملات الأجنبية التي تم الإعلان عنها من قبل البنك الأهلي المصري بما في ذلك سعر الدولار واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي حيث سجل الأسعار الاتية:

البنك الأهلي المصري سعر شراء 47.12 جنيه وسعر بيع 47.22 جنيه، بانخفاض 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: سعر الصرف 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، ينخفض بمقدار 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: سعر الصرف هو 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع، وقد انخفض بمقدار 15 قرشا لكل من عمليتي الشراء والبيع.

المصرف الدولي: 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 17 قرشا للشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم في باقي البنوك

يبلغ سعر صرف بنك البركة 47.10 جنيه لشراء و 47.20 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 10 قروش.

السعر المحدد لعملية البيع في بنك كريدي أجريكول هو 47.30 جنيه، بينما يبلغ سعر الشراء 47.20 جنيه.

بنك قناة السويس: يُشترى بـ 47.10 جنيه، ويُباع بـ 47.20 جنيه، بانخفاض 10 قروش للشراء والبيع.

الذاخلية أبو ظبي الإسلامي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيها للبيع، بانخفاض 68 قرشاً في الشراء والبيع.

في بنك الإسكندرية، سعر الصرف هو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع، وهو في تراجع بمقدار 5 قروش لكل من عمليتي الشراء والبيع.

بينما جاء سعر الدولار اليوم في السوق الموازية ليبلغ سعر 48.637 جنيها في السوق السوداء.