الفراخ الامهات بقت ب 88 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء تاسع أيام رمضان 2024 في البورصة والأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 تاسع أيام شهر رمضان، انخفاضًا جديدا قبل بدء التعاملات في البورصة والأسواق، حيث تراجع سعر الفراخ البيضاء بقيمة 3 جنيهات للكيلو وذلك وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن في المزارع اليوم

تبدأ أسعار الفروج البيضاء في مصر اليوم من 100 جنيه للكيلو في سوق الدواجن الرئيسي، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر يتراوح بين 110 و 112 جنيه للكيلو , خلال جلسة تداول اليوم في سوق الدواجن الرئيسية استقر سعر الفراخ البلدي عند 125 جنيها للمستهلك في الأسواق بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم إلى 113 جنيه مقابل 110 جنيه يوم أمس هذا وقد سُجل سعر كيلو الفراخ الأمهات بقيمة 88 جنيه للكيلو اليوم داخل بورصة الدواجن.

أسعار البانيه وأجزاء الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو البانيه بين 218 و230 جنيها.

والأوراك اليوم ما بين 100 و110 جنيهات.

وارتفع سعر كيلو الكبدة اليوم إلى 122 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم