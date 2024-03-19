شباب البومب 12 الحلقة 9 .. تفاصيل عن توقيت مسلسل شباب البومب 12 الحلقة 9 التاسعة برمضان

انطلق أيام شهر رمضان المبارك وعرضت حلقات المسلسل الكوميدي الشهير شباب البومب في الموسم الثاني عشر له عبر قناة روتانا خليجية وحملت الحلقة عنوان بوعبود جارنا أبو دم خفيف، وكانت الحلقة تحميل الكثير من الضحك والكوميديا التي دائما ما تعودنا عليها من شباب البومب، وحصلت الحلقة الأولى من المسلسل على نسبة متابعات عالية جدا، وقد انتظر ملايين المواطنين في مختلف الدول العربية الموسم الجديد من المسلسل السعودي شباب البومب على أحر من الجمر والذي نال شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب المحتوى الرائع الذي يقدمه أبطال المسلسل.

الحلقة التاسعة من مسلسل شباب البومب الموسم 12

ستبدأ الحلقة التاسعة من المسلسل مع أم عامر وهي تعمل على تبخير البيت لتستقبل ضيوفها، ويذهب عامر ووالده إلى السوق من أجل شراء خروف، وتشكي أم عامر من تصرفات ابنتها السيئة أثناء تواجد الضيوف في المنزل، بعد ذلك يسمع الجميع صوت صاخب جدا يأتي من منزل الجيران فذهب عامر إليهم من أجل الاطمئنان عليهم فوجدهم يستمعون إلى مباراة كرة يد.

القنوات الناقلة لمسلسل شباب البومب 12

من المقرر أن يتم بث وإذاعة الحلقة الثانية من مسلسل شباب البومب الجزء الثاني عشر اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس عبر شاشة قناة روتانا خليجية، حيث ينتظر الجميع المسلسل السعودي بفارغ من الشوق لمعرفة أحداث الحلقة الجديدة، ويمكن متابعة القناة عبر تردد تردد: 12226 والقمر الصناعي النايل سات، معامل ترميز 27500 الاستقطاب أفقي H، و معامل تصحيح الخطأ: ⅚ والحودة HD، ونروي إليكم تفاصيل الحلقة فور أن يتم عرضها.