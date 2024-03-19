“منآفُس آلُِآيفُوُن” الأوحد وحش الهواتف مواصفات samsung galaxy s 24 ultra خياله واسع ف كل حاجة

مواصفات samsung galaxy s 24 ultra دائما ما تفاجئنا شركة سامسونج بإصدار العديد من الهواتف الذكية التي تتمتع بالعديد من المميزات والمواصفات التي تنافس أكبر الشركات الأخرى النتيجة للهواتف المحمولة، وقد غزا هاتف سامسونج 24 اس التر جميع الأسواق بسبب مميزات الرائعة التي تنافس هواتف الآيفون لأنه تم تزويدها بخاصية بالعديد من وظائف الذكاء الاصطناعي مثل الترجمة الفورية للمكالمات.

مواصفات samsung galaxy s 24 ultra

يأتي الهاتف بشاشة تصل مقاسها إلى 6.80 بوصة ونوعها Dynamic AMOLED 2X، كما يحتوي الهاتف على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 الخاص بأجهزة سامسونج فقط بمعيارية 4 نانومتر، وذاكرة الوصول العشوائي للهاتف تصل إلى سعة 12 رام جيجابايت وبالنسبة لذاكرة التخزين الداخلية تأتي بسعة 512 جيجابايت، و256 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل هذا بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، أما بالنسبة للتصوير تليفوتوغرافي تصل دقة الكاميرا إلى 50 ميجابكسل، والكاميرا المقربة تصل دقتها إلى 10 ميجابكسل، وتصل دقة الكاميرا السلفي أو الامامية إلى 12 بكسل.

تعرف على مميزات البطارية ونظام الأندرويد الأحدث

نذكركم جميعاً أن من أهم المميزات قوة بطارية سامسونج اس 24 الترا تصل طاقتها إلى 5000 مللي أمبير، هذا بالإضافة إلى إنها تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 45 وات.

يعمل الهاتف على نظام الأندرويد بواجهة سامسونج One UI 6.1

والهاتف يدعم شريحتي اتصال نانو، كما يدعم أيضا أيام خاصية NFC، هذا بالإضافة إلى إنها الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس من الاتصال.

يوجد به ميكروفون ثاني مهتمه هي عزل الضوضاء أثناء المكالمات الهاتفية.