البيضه جننت الناس.. مفاجأة غير متوقعه في سعر البيض اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024.. هناكل لغيت منشبع

خلال شهر رمضان، يرتفع اهتمام المواطنين بمعرفة سعر علبة البيض، لأن البيض يُعتبر من السلع الغذائية الأساسية والمهمة في التغذية، على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن مؤخرًا، إلا أن سعر البيض يتغير يوميًا بناءً على العرض والطلب وتقلبات السوق، لذا يفضل على المواطنين الاستعانة بالمواقع المتخصصة أو التواصل مع تجار البيض لمعرفة الأسعار الحالية والدقيقة في السوق المحلية، وذلك لاتخاذ قرار شراء مدروس والاستفادة من أفضل العروض المتاحة.

أسعار البيض في السوق المحلي اليوم، ١٩ مارس ٢٠٢٤

تتراوح الأسعار بين 149 و 151 جنيها للطبق، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وحسب الإحصائيات الصادرة في منتصف فبراير 2019، يوجد حوالي 10731 مزرعة مرخصة في القطاع، ويبلغ الإنتاج الحالي حوالي مليار و100 مليون طائر سنويا. وتتراوح عدد العمال في قطاع الإنتاج الداجني حوالي 2.5 مليون عامل.

أسعار البيض اليوم

اليوم، ارتفعت أسعار البيض بنسبة 3 جنيهات، ووصلت إلى 160 جنيها كيلوغرام للمستهلك، زادت وزارة الزراعة القدرة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة في السنة لمكافحة الأمراض والأوبئة، بهدف تسهيل عملية التصدير، تهدف الحكومة إلى زيادة إنتاج البيض لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي في العزبة بمحافظة الفيوم.

ارتفع سعر كرتونة البيض اليوم إلى ما بين 160 و 165 جنيهًا، وزادت مصر من إنتاج البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، وفقًا لتصريحات الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

أسعار الطيور اليوم الثلاثاء والموافق في التاسع عشر من شهر مارس لسنة 2024.

سوف نستعرض التنبؤات المتعلقة بأسعار الدجاج لليوم القادم وسنقوم بإصدار تقرير يتعلق بأثمانها ضمن الأسواق المحلية، الجدير بالذكر أن السوق يشهد طلبًا كبيرًا، وبشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك، وقد شهدت الأسعار ازديادًا، مما أثر في سعر كيلو الدجاج الأبيض عند الاستلام من المزارع حيث وصل الى 95 جنيهًا مصريًا، يُرجح أن يتراوح سعر البيع النهائي للمستهلك في مصر مابين 105 و107 جنيهات مصرية، وهذا يعتمد على التباين في المناطق، إلى جانب الرسوم المضافة لعمليات النقل، وهذا ما يولد الفروق في أسعار الشراء.