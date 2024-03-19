“بميزه رهيبة ومفاجاه لعشاق سامسونج هاتف” Samsung Galaxy A55 5G سعر ومواصفات وعيوب Samsung Galaxy A55 5G

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتف Samsung Galaxy A55 الأحدث ضمن الفئة المتميزة من المتوسطة وهو الـ Samsung Galaxy A55 يتمتع هذا الجهاز بتصميم أنيق مصنوع من الزجاج مع ميزة مقاومة المياه ويشغله معالج سامسونج الحديث Exynos 1480، مدعومًا بشاشة سوبر AMOLED بمعدل تحديث 120Hz بالإضافة إلى ذلك يضم جهاز سامسونج جلاكسي a55 كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمثبت صورة وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل كما يحتوي على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير/ساعة مع خاصية الشحن السريع بقدرة 25 واط لنأخذ نظرة معمقة على المواصفات الشاملة لجهاز Samsung Galaxy A55 5G وأبرز ما يتميز به Samsung Galaxy A55 وعيوبه وهل يعتبر خياراً جيداً للشراء أم لا فيما يلي اليكم سعر ومواصفات وعيوب Samsung Galaxy A55.

يدعم خاصية الـ NFC .

يدعم الهاتف بشريحتين اتصال من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

يأتي الهاتف بأبعاد 161.1×77.4×8.2 ملم مع وزن 213 جرام .

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP67 حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة .

متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج المحمي بطبقة من جوريلا مع إطار من معدن الألمونيوم .

الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعمه إلى معدل تحديث 120Hz كما تدعم الشاشة خاصية الـ HDR10+ مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus مع سطوع يصل الي 1000 شمعة .

يأتي الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي:-

الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .

يأتي الهاتف بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 1480 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Xclipse 530 .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع الـ Ultra Wide أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و 60 إطار في الثانية الواحدة .

يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء .

الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE, aptX .

يأتي بصوت ستريو .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS .

وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب ( عن طريق السوفت وير ) والبوصلة والجيروسكوب .

منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .

يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1 .

يتوفر الهاتف بلون كحلي وبلون أزرق ثلجي وبلون بنفسجي فاتح وبلون ليموني .

مميزات Samsung Galaxy A55

الكاميرات تقدم تجربة مميزة كما يدعم تصوير فيديو بخاصية Super HDR .

خامات راقية من سامسونج ظهر زجاجي وفريم معدني مع حماية متكاملة ومقاومة للماء .

ستحصل على أداء جيد بفضل معالج سامسونج الـ Exynos 1480 كما تم تطوير المعالج الرسومي لتحصل على أداء أفضل في الألعاب.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على تجربة صوتية أفضل .

شاشة أموليد بدقة FHD+ مع مساحة كبيرة وتدعم معدل التحديث الـ 120Hz .

بطارية كبيرة السعة تصمد للعمل لفترة طويلة .

يأتي بأحدث أندرويد مع ضمان تحديثات أندرويد لـ 4 أعوام .. وتحديثات أمنية لـ 5 أعوام .

قارن بين هاتفين

فتح علبة هاتف Samsung Galaxy A55 5G

هاتف Samsung Galaxy A55 – سلك USB من نوع Type C – دبوس معدني – كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف .

سعر Samsung Galaxy A55

ملاحظة مهمة سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب. السعر بالدولار الأمريكي 480 دولار السعر في مصر 23688 جنيه السعر في السعودية 1800 ريال السعر في الإمارات 1761.6 درهم السعر في قطر 1747.2 ريال السعر في الكويت 144 دينار السعر في العراق 628800 دينار السعر في الجزائر 64320 دينار السعر في المغرب 4838.4 درهم السعر في الأردن 336 دينار السعر في ليبيا 2304 دينار السعر في سوريا 6504000 ليرة السعر في السودان 288000 جنيه السعر في عمان 182.4 ريال السعر في البحرين 182.4 دينار السعر في فلسطين 1780.8 شيكل السعر في تونس 1492.8 دينار السعر في تركيا 13867.2 ليرة

متى ينزل سامسونج A55

Galaxy A55 و بناءً على الجدول الزمني المعتاد لشركة سامسونج يتم بالفعل في شهر مارس تم نزوله في الاسواق مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز على الهاتف الذكي مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وتقنية الشحن فائقة السرعة بقدرة 25 وات من سامسونج .

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