Mazlati استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 اسماء الوجبة السابعة عبر موقع مظلتي

استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع وزارة العمل الرسمي، حيث تعم حالة من القلق ينتابها الكثير من الغضب في الشارع العراقي خاصة الفئة المحدودة والمتوسطة الدخل وكل من تنطبق عليهم شروط الرعاية الاجتماعية، بسبب تأخر نزول دعم المواطنين حتى الآن حيث كان المتوقع أن يتم الإعلان عن اسماء الوجبة السابعة قبل دخول شهر رمضان المبارك، لكي يستطيع قطاع عريض من الشعب توفير التزامات الحياة الضرورية خاصة السلع الغذائية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

ابحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، حيث يتم رفع علم الأسماء عبر الموقع الرسمي، وسط انتظار وانزعاج شديد شعر به كل من تقدم عبر موقع منصة مظلتي للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، حيث تعمل الحكومة في العراق على حصر جميع الفئات المستحقة الدعم ثم يلي ذلك الإعلان المباشر عن الأسماء في صيغة ملفات pdf خاصة بكل محافظة على حدة، حيث يمكن الاستعلام عن الكشوفات عند تحميلها على الموقع الرسمي للمنصة أو وزارة العمل، باسم المتقدم ورقم الهاتف ورقم البطاقة الشخصية بالخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية .

من صفحة الموقع يتم اختيار تبويب ” الرعاية الاجتماعية “

اختر منصة مظلتي.

حدد تحميل كشوفات الأسماء.

اكتب رقم الوجبة الأخيرة” السابعة”.

بعد تحميل الملفات يجب كتابة الاسم في خانة البحث.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

ينتظر جميع المواطنين في العراق إعلان موعد نزول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حتى الآن، حيث لم تقم وزارة العمل بتحديد موعد بعينه ليعرف المتقدمين موقفهم من الأهلية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان في أقرب وقت ممكن فور انتهاء هيئة الحماية الاجتماعية من تحديد الأسماء بعد عمليات الفحص، وتوفير المستحقات المالية المطلوبة لصرف رواتب المؤهلات من الهيئة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يتم الإعلان من قبل وزاره العمل عن ظهور أسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه والتي يتم انتظارها من قبل العديد من المواطنين في كافه المحافظات، وذلك بعد انتهاء عمليات فحص طلبات جميع الاشخاص المتقدمين والذين كثر عددهم بشكل واضح في الفتره الاخيره، وهو ما تسبب في تأخر عملية نشر تلك الاسماء.