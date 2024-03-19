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شاشة قوية.. مواصفات هاتف هونر honor x9b الجديد بكاميرا 108 ميجا بيكسل اعرف سعر الهاتف في السعودية ومصر
أعلنت شركة هونر عن هاتفها HONOR X9b، الذي يعد تطوير للإصدار السابق X9a، مع تحسينات جوهرية، ويتميز الهاتف بشاشة كيرف ذات دقة 1.5K وسطوع يصل إلى 1200 شمعة ومقاومة للكسر، يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 Gen 1، ويتميز بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط.
مواصفات هاتف honor x9b
يتمتع جهاز honor x9b الجديد بشكله الانسيابي وتصميمه الجديد وشاشة ضد الكسر، وذو نظام عالي وحديث وسريع، ومقارنة بالأجهزة الأخرى من نفس فئة السعر فهو من أقوى الهواتف وأفضلها، فمواصفاته هي:
- نوع الشاشة: AMOLED.
- حجم الشاشة: 6.78 بوصة / 112.6 سنتيمتر مربع.
- نسبة حجم الشاشة: 91.2%.
- دقة الشاشة: 1220×2652 بكسل.
- ابعاد الشاشة: 19.5:9.
- كثافة البكسلات: 431 بكسل في البوصة.
- معدل التحديث: 120 هرتز.
- سطوع الشاشة: 1200 شمعة.
- نظام التشغيل: Android 13، Magic UI 7.2.
- المعالج: معالج ثماني النواة (Octa-core) بتردد 4×2.2 GHz Cortex-A78 و 4×1.8 GHz Cortex-A55
- ذاكرة التخزين الداخلية: 256GB
- ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 12GB
- دعم ذاكرة خارجية: غير مدعوم.
سعر جهاز honor x9b
- المملكة العربية السعودية: 1400 ريال سعودي.
- مصر: 22000جنيه مصري.
- الإمارات العربية المتحدة: 1300 درهم إماراتي.
- الولايات المتحدة الأمريكية: 370 دولار أمريكي.
- الكويت: 115 دينار كويتي.
مميزات جهاز honor x9b
- يتميز الهاتف بعدة مميزات عن غيره من نفس الفئة فتصميم الجهاز مثالي وذو دقة عالية للألوان والصور.
- والبطارية الخاصة بالهاتف لا تحتاج إلى الشحن باستمرار وتدوم لفترات طويلة.
- الذاكرة الخاصة بالهاتف ذات سعة كبيرة.
- يدعم الهاتف نظام الأندرويد بشكل أساسي.
- ويختوي ايضا علي معالج قوي يساعد في سرعة الجهاز وتوفير كفاءة عالية.
- يتميز بسرعته والتقاط الشبكة بقوة.
- شاشة الجهاز ضد الكسر.