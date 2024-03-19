“سوسو غلطت يا حرام”.. نزل الآن تردد قناة كراميش للأطفال 2024 وفرح الولاد

تعتبر قناة كراميش واحدة من أفضل قنوات التلفزيون المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم القناة محتوى ترفيهياً جميلاً ومبهجًا يتميز بالروعة والجمال، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال وأولياء الأمور في مختلف الدول العربية، حيث تتضمن برامجها وأناشيدها الجميلة والممتعة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نقدم لكم تردد قناة كراميش للأطفال وكيفية ضبطه فتابعونا.

تردد كراميش للأطفال على النايل سات

يحرص الكثيرون من المشاهدين على معرفة تردد قناة كراميش للأطفاللضمان عدم فوتهم أي من البرامج المميزة التي تقدمها، وتردد قناة كراميش الجديدة على النايل سات لعام 2024:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: عالية الوضوح (HD).

أشهر أغاني قناة كراميش للأطفال

تقدم قناة كراميش مجموعة متنوعة من أجمل أغاني الأطفال التي تجعلهم يستمتعون بوقتهم أثناء المشاهدة، كما تحظى الكثير من أغاني قناة كراميش للأطفال بشعبية كبيرة، وإليك قائمة بأشهر أغانيها:

أغنية “وين الساعة” من أداء زينة عواد.

أغنية “نطنط” من أداء ريتال عبد الله.

أغنية “ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو”.

أغنية “خطة بدي غيب”.

أغنية “يا احفادي” من أداء وسيم عواد وبيسان صيام.

أغنية “يا شرطي حبيبي بيبي”.

أغنية “لازم نحكي بسم الله بدون إيقاع”.

أغنية “سوسو غلطت يا حرام”.

خطوات تنزيل قناة كراميش على تلفازك

لضبط قناة كراميش على تلفازك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل تلفازك. اذهب إلى قائمة القنوات أو القائمة الرئيسية للتلفاز. اختر نايل سات كقمر صناعي. أدخل التردد الصحيح لقناة كراميش وهو 11430. اختر معدل الاستقطاب “رأسي”. حدد معدل الترميز الصحيح وهو 27500. اضغط على زر “البحث” أو “التأكيد” لبدء البحث عن القنوات. بعد اكتمال البحث، ستظهر قناة كراميش في قائمة القنوات المتاحة. اختر القناة لتشغيلها والاستمتاع ببرامجها وأغانيها الرائعة.

تلك هي الخطوات الأساسية التي يمكن اتباعها لضبط قناة كراميش على تلفازك بسهولة.