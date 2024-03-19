الحديد رخص ياناس.. انخفاض غير متوقع في اسعار الحديد اليوم الثلاثاء19 مارس 2024.. قوم ابني للعيال ياحج

يعبر العديد من التجار والمستثمرين في مصر عن اهتمامهم في معرفة أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم في جميع الشركات والمصانع، بسبب تقلب الأسعار الدائم لمواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، يولون اهتماماً كبيراً بمعرفة أسعارهم بانتظام بسبب أهميتهم الكبيرة في أي مشروع بناء، لذا دعونا نتعرف الآن على أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم من خلال موقعنا البديل الإخباري.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء 19 مارس

تم تسجيل سعر الطن الاستثماري للحديد بقيمة 48819 جنيهًا، وهذا يعني انخفاضًا بقيمة 520 جنيهًا مقارنة بالأسعار التي تم تسجيلها يوم أمس.

تم تسجيل سعر طن الحديد عز بحوالي 50565 جنيهًا، وتراجع بنحو 327 جنيهًا.

سعر حديد السويس يسجل 53000 جنيه.

سعر حديد المراكبى بقيمة 54000 جنيه.

حديد بشاى يسجل 54000 جنيه.

وصل سعر حديد العاشرى يسجل 51000 جنيه

سجل سعر حديد الجيوشى يسجل 52 ألف جنيه.

سعر الاسمنت اليوم الثلاثاء 19 مارس

قد تم تسجيل سعر طن الأسمنت الرمادي بمبلغ 2334 جنيهامصريا، وقد شهد انخفاضًا بقيمة 21 جنيهًا.

قد سجل سعر طن أسمنت النصر 1910 جنيهات.

قد سجلت شركة الأسمنت العربية المسلحة سعر طن الأسمنت بقيمة 1950 جنيها.

قد سجل سعر طن أسمنت العسكرى 1960 جنيها.

تم تسجيل سعر طن من الأسمنت في طرة وحلوان بقيمة ١٩٨٠ جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس 1990 جنيها

أنواع حديد التسليح:

تتعدد أنواع حديد التسليح، وكل نوع مصمم ليتلاءم مع استعمالات خاصة وليستجيب لمواصفات فنية معسنة، قدم نظرة على أهم الأنواع الشائعة، التي تتضمن: