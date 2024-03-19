“حالاً متاح”.. رابط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية ليبيا 2024 والشروط المطلوبة لحجز 4000 دولار عبر منصة حجز العملة الأجنبية

يمكن التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا هي منظومة أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي في عام 2024، وتقوم بتوفير الحجز من خلالها للعملات الأجنبية، وتوفير مبالغ دولارية وحتى يتم الحصول علي هذه المبالغ لكل فرد يريد تحصيل دولارات حددت المنظومة مبلغ أربعة ألاف دولار امريكي للفرد الواحد لاستخدامها لأغراض شخصية، فيما يلي مزيد من التفاصيل على رابط منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا والشروط المطلوبة لحجز العملة.

رابط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية

للحصول علي دولارات وما يوازيها من عملات أجنبية من خلال التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية في البداية بإنشاء حساب علي المنظومة وإليك خطوات إنشاء الحساب والتسجيل في المنظومة وهي كالتالي:

عليك الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بمنصة حجز العملة الأجنبية، وقم باختيار إنشاء حساب.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة منك من خلال الموقع الإلكتروني، وبعد الانتهاء من إنشاء الحساب قم بإدخال الرقم الوطني للمستفيد ورقم الهاتف الخاص به.

بعد ذلك لابد من توافر جواز سفر ويجب أن يكون ساري وليس منتهي المدة حيث يطلب الموقع رقم جواز سفرك للتسجيل في المنظومة.

قم بادخال جواز السفر الخاص بالمستفيد، وقم بالتأكيد بعد كتابة جميع البيانات.

سيقوم الموقع بإرسال رقم تحقيق للتأكد من الهاتف، قم بإدخال هذا الرقم في المكان المخصص لهذا علي موقع المنظومة.

ثم بعدها قم بإدخال حسابك البنكي، ولابد أن يكون للمستفيد حساب بنكي خاص بك.

شروط الحصول علي العملات الأجنبية من خلال المنظومة