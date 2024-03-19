“شوف تموين رمضان كام”.. وزارة التموين توضح نصيب الفرد في التموين شهر أبريل 2024 وقائمة بأسعار السلع التموينية

مع اقتراب بداية شهر أبريل يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة نصيب الفرد في التموين شهر أبريل، وتعد وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر من الجهات الحكومية المهمة التي تعمل على تنظيم وتنفيذ سياسات تموينية وتجارية داخلية لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وجودة مضمونة، وتشمل مهامها مراقبة الأسواق، وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وتوجيه الدعم للسلع الأساسية كالخبز والسكر والزيت، بالإضافة إلى مكافحة الغش التجاري وتوفير بطاقات التموين للمواطنين المستحقين، وستبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف نصيب الفرد في التموين لشهر إبريل 2024، اعتبارًا من يوم 1 أبريل 2024.

نصيب الفرد في التموين شهر أبريل

لم تقم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن أي تغييرات في نصيب الفرد في التموين شهر أبريل 2024، وبناءً عليه، سوف يتم صرف المقررات من السلع التموينية اعتبارًا من يوم 1 أبريل لجميع حاملي البطاقات التموينية، والذي يبلغ عددهم 23 مليون بطاقة، ويأتي ذلك وفقًا لنصيب الفرد الذي قد حددته الوزارة مسبقًا، حيث يتم توزيع زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، مع حد أقصى يبلغ 4 زجاجات زيت لكل بطاقة، كما يصرف كيلو جرام سكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، مع حد أقصى يبلغ 6 كيلو جرامات سكر لكل بطاقة.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024

لم تطرأ أي تغييرات جديدة على أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024 حتى الآن، حيث يتم صرفها بنفس الأسعار التي تم صرفها خلال شهر مارس الحالي، واليك فيما يلي بعض اسعار السلع.