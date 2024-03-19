العب وسلي وقتك في رمضان.. طريقة تحميل ماين كرافت 1.20 minecraft على الأندرويد.. نزلها الآن بأحدث إصدار..!!

تحميل ماين كرافت 1.20، لعبة ماين كرافت من الألعاب التي تحظى باهتمام الملايين حول العالم الذين يعشقون اللعبة ويبحثون عن الإصدارات الجديدة لها، وقد استطاعت اللعبة الحفاظ على جماهيريتها لعدة سنوات بسبب تطويرها الدائم لتناسب مختلف الأنظمة والأجهزة الذكية، ويتساءل محبي لعبة من كل مكان عن طريقة تنزيل اللعبة بالنسخة الأصلية للاستمتاع بلعبها بأفضل تقنية وأعلى جودة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحميل ماين كرافت الإصدار التجريبي.

طريقة تحميل ماين كرافت 1.20 minecraft على الأندرويد

لعبة ماين كرافت لعبة استراتيجية يقوم فيها اللاعب بالتخطيط والبناء وتجميع الأسلحة والأدوات واستخدام كل ذلك من أجل إنجاز المهام المطلوبة منه للتفوق على منافسيه، والنسخة الأصلية من لعبة ماين كرافت غير مجانية بل يتم شراءها من متجر التطبيقات بمبلغ 6.99 دولار أمريكي، ولكن يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة لعب مجانية لمدة ساعة عن طريق تحميل النسخة التجريبية من اللعبة، وبعدها يمكنكم استكمال اللعب بعد تسديد مقابل اللعبة، ولمن يرغب في تحميل ماين كرافت 1.20 على جهاز الآيفون أو أجهزة الاندرويد عليه اتباع الخطوات التالية :

الدخول الى متجر التطبيقات جوجل بلاي للأندرويد، أو الآب ستور للآيفون حسب نوع جهازك.

في خانة البحث اكتب اسم اللعبة “Minecraft”.

بعد ظهور نتائج البحث اضغط على تثبيت أو Install الموجودة بجانب اللعبة.

بعد دقائق قليلة ستكون اللعبة على جهازك يمكنك فتحها والاستمتاع باللعب.

لعبة ماين كرافت 1.20

تتميز لعبة ماين كرافت 1.20 بكونها ذات طابع مشوق ومثير يخوض فيها اللاعب مغامرات عدة ويستكشف عالم مفتوح يقوم فيه ببناء ما يريد بحرية ويخطط لتطوير عالمه بأفكار إبداعية وباستخدام إمكانيات لا محدودة، ويتنافس مع لاعبين آخرين من مختلف أنحاء العالم.