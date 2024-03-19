دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب رمضان 2024.. ردده الساعات الأخيرة لصيام يومك “لعلها ساعة استجابة”

اليوم هو التاسع من شهر رمضان المبارك، واعتاد المسلمون في الشهر الكريم التقرب إلى الله عزوجل بالعبادات والتي أيسرها الدعاء، وخصوصًا وقت الإفطار، ونجد المسلمون من شتى بقاع الأرض يبحثون عن دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب، وذلك لقوله والنطق به بالساعات الأخيرة قبل الإفطار، ونذكر لكم باقة من الأدعية المحبب نطقها قبل الإفطار وفي أي وقت بشهر رمضان المبارك.

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

دعاء الصائم لا يُرد بفضل الله، حيث حديث نبوي عن النبي صلي الله عليه وسلم فيما معناه أن دعوة الشخص الصائم لا تُرد ومُجابة، ولهذا نجد المسملون يتقربون إلى الله بالدعاء، وبالأخص الساعات الأخيرة من الصيام، وذلك ليستجيب الله لدعائهم، ومتاح لك أن تدعو بما ترغب به، ومن ضمن الأدعية ما يلي:

اللهم تقبل صيامي وقيامي وسلمني من رمضان إلى رمضان وأنا في أتم الصحة والسعادة.

اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

اللهم إنا نسألك قلوبًا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك.

اللهم إني أسالك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تغفر لي.

شهر رمضان 1445- 2024

وضحنا لكم صيغة لـ دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب، والذي يمكن النطق بها والترديد بها بالساعات الأخيرة من الصيام وقبل غروب الشمس، وبالنسبة لشهر رمضان المبارك، فهو الشهر التاسع الهجري من الشهور الهجرية، ويتم تحديد موعده بعد رؤية الهلال في الدول العربية، وقد بدأ شهر رمضان المبارك في غالبية الدول العربية يوم الاثنين الماضي 11 من شهر مارس الجاري، ووفقًا للحسابات الفلكية فإنه متوقع أن ينتهي الشهر ويبدأ شهر شوال يوم العاشر من شهر أبريل القادم، وهو شهر الخير واليمن والبركات وينتظره المسملون كل عام بفارغ الصبر.