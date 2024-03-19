عاجل الحق سجل ابنائك.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. اعرف الشروط وخطوات التسجيل

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين، حتى يكون لهم نصيب من المقررات التموينية ويستفيد بها أفراد الأسرة وذلك كنوع من أنواع الدعم الذي تحاول ان تقدمه الدولة في محدودي الدخل من خلال تقديم الحصة التموينية للمواطنين بأسعار مخفضة يتمكنوا من توفير السلع الأساسية التي يعتمدون عليها بشكل أساسي لذلك يسعى عدد كبيرمن من المواطنين في معرفة شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وخطوات تسجيل الأبناء وسوف نوضح لكم جميع التفاصيل من الاستفادة من هذه الميزة الجديدة التي تقدمها الحكومة للمصريين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

وقد حدد وزارة التموين المعايير والشروط التي في حال توفرها يحق للاسرة صاحبة البطاقة إضافة المواليد، وهذه الشروط جاءت بسيطة من باب إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المواطنين بإضافة ابنائهم وتتمثل شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 في التالي:

إضافة مواليد الأسرة المكونة من 4 أفراد بحد أقصى.

أن يكون عمر الأبناء المراد اضافتهم على البطاقة لا يقل عمر ٤سنوات .

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لا تطلب إضافة المواليد إلى التموين إجراءات معقدة حيث أصبح الأمر غاية في السهولة وقد إتاحة وزارة التموين هذه الخدمة لجميع المواطنين عبر موقع دعم مصر حتى يستطيعون التقديم إلكترونيا دون الحاجة للتفاهم على مكاتب الوزارة وإليكم جميع الخطوات الخاصة بإضافة المواليد لبطاقة التموين: