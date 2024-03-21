لسة شغالة ونزلها تحديث..رابط تحديث gta 3 جاتا 3 لعشاق اللعبة على الموبايل

تحديث gta 3، جاتا 3 هي اختصار لـ grand theft auto أو جراند ثيفت أوتو وهي لعبة فيديو تم إصدارها وتطويرها في عام ٢٠٠١عن طريق شركة روكستار جيمز ويتم التعامل معها على أجهزة البلايستيشن، وهي إحدى ألعاب الفيديو الواقعية التي تحظى بانتشار واسع على مستوى العالم كله وتتكون تقريبا من خمس أجزاء حيث تأخذ اللاعبين في رحلة إلى مدينة ليبرتي سيتي مدينة الجريمة والظلام التي تحتاج فيها كلاعب إلى التسلح بشتى أنواع الأسلحة لكي تدمر عالم الجريمة بنفسك.

تحديث gta 3

تعتبر لعبة جاتا من الألعاب الكلاسيكية التي تحتاج إلى جهاز البلايستيشن ولكن احتفالا بالذكرى العاشرة، فقد أطلقت شركة روكستار جيمز نسختها من جاتا ٣، ولكن هذه المرة على أجهزة المحمول أو أجهزة الأندرويد فتستطيع من خلال هاتفك المحمول أن تحظى بالمتعة في عالم الجريمة والظلام دون أن تكون مضطراً لحمل جهاز الألعاب الخاص بك، فعالم الالعاب أصبح محمولاً الآن في جيبك وتستطيع اصطحابه إلى كل مكان معك وبحرية تامة، وهذه بعض النصائح قبل تنزيل اللعبة للاندرويد:

يجب أن تولي اهتماماً خاصاً بالأماكن على الخريطة للتعرف على المهمات التي سوف توكل إليك لأنك لو استطعت إكمالها سوف تحظى بمكافآت ضخمة.

لا تدع الشرطة تصل إليك أو حتى المجرمين الذين ذاع سيطهم هناك في مدينة ليبرتي سيتي أو مدينة الظلام التي لا يحكمها قانون فكل شيء مباح هناك القتال والسرقة وحتى القتل.

مميزات وعيوب gta 3 على أجهزة الأندرويد

تتمتع جاتا 3 بمجموعة من المميزات منها:

سوف تحظى بعدد ساعات أكبر في اللعب، مع الاستمتاع بموسيقى تصويرية رائعة.

اللعبة تتضمن مجموعة من الضوابط الخاصة بمنصات المحمول.

أما عن عيوب لعبة جاتا 3 فهي: