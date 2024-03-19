“ألحق لم منهجك”… جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024/1445 للشعبتين العلمية والأدبية وفق قرار قطاع المعاهد الأزهرية

تزامنا مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني، أعلنت كافة القطاعات التعليمية عن جداول الامتحانات الخاصة في الترم الثاني استعدادا لعقد اختبارات العام الدراسي الجاري خلال شهر يونيو القادم، وعلى ذلك أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبة الأدبية والشعبة العلمية، وبناء على هذا اعتمد وكيل الأزهر الشريف الدكتور “محمد الضويلي”، عن الجدول لكافة المراحل المختلفة والشهادات، والأهمية الموضوع لدى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نوضح جدول الاختبارات طبقا للقرارات الوزارية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

من المقرر أن يتم جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 طبقا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الأزهري للشعبة العلمية، يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024، وبينما تستهل امتحانات الشعبة الأدبية يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024، وهذا يعني أن مدة الاختبارات تستغرق حوالي 45 يوما.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثانية للعام الحالي 2023-2024

الجدير بالذكر أنه استهل الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الحالي يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

ومن المقرر أن تستهل اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل الابتدائي والاعدادي يوم السبت الموافق 20 أبريل.

وتبدأ أيضا اختبارات الفصل الثاني لطلاب صفوف النقل والبعوث الإسلامية يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024.

كما تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل والثانوية العامة لمعاهد البعوث الإسلامية يوم السبت الموافق 28 أبريل 2024.

تبدأ اختبارات الشهادة الابتدائية يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024.

تستميل الاختبارات الدور الأول للثانوية العامة للشعبة العلمية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتنتهي يوم الإثنين الموافق 15 يوليو.

وتبدأ اختبارات الدور الأول للثانوية العامة للشعبة الأدبية يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، وتنتهي يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024.

امتحانات المعاهد الأزهرية

وشدد القطاع فى تعليماته على الحضور مبكرا قبل بداية اللجنة بنصف ساعة على الأقل والتوقيع على اللجنة المكلف بها والحضور بها قبل الامتحان بربع ساعة، واستلام دوسيه الحضور والانصراف وأوراق الإجابة من مشرف الدور، ثم توزيعها على الطلاب بعد جلوسهم باللجنة بشكل موافق لكشوف المناداة مع ملاحظة عدم تسليم الطالب ورقة الإجابة إلا بعد توقيعه فى خانة الحضور ويقوم الملاحظ بحصر التخلفات، التنبيه على الملاحظين بمجرد دخولهم اللجنة القيام بتنظيم مقاعد الطلاب كل حسب رقم جلوسه، قبل توزيع أوراق الإجابة.