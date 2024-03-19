اتفرج على المسلسلات من غير إعلانات..اشتراك watch it بكام في رمضان + أحلى أكشن وكوميدي

اشتراك watch it بكام في رمضان، يرغب الكثير من الأفراد في معرفة اشتراك منصة واتش ات التي أطلقتها شركة المتحدة الاعلامية، حيث ان هذه المنصة تقوم بعرض مجموعة باقات متنوعة من المسلسلات والبرامج في شهر رمضان، وخاصة مع اقتراب الموسم الرمضاني الثاني، وسوف نعرض في هذا الموضوع كافة التفاصيل المتعلقة بمنصة واتش ات.

اشتراك watch it بكام في رمضان

إن أسعار باقات الاشتراك في منصة واتش ات تختلف تبعا لنوع الاشتراك سواء اشتراك شهري او اشتراك سنوي، وهذه قائمة أسعار الاشتراك:

اشتراك watch it سنوي لشاشة واحدة بسعر 100 جنيه بدلاً من 600 جنيه.

اشتراك watch it سنوي لعدد 2 شاشة بسعر 200 جنيه، بدلا من 960 جنيه.

اشتراك watch it سنوي لثلاث شاشات بسعر 300 جنيه بدلا من 1320 جنيه.

اشتراك watch it شهري لعدد واحد شاشة بسعر 14.99 جنيه.

خطوات الاشتراك في منصة Watch It

يمكن الاشتراك في منصة ووتش عن طريق تحميل تطبيق watch it من متجر التطبيقات أو من خلال الآب ستور، واتباع الخطوات التالية: