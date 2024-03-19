الترقيات دلوقتي شوف النتيجة..رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين استعلام نتائج الترقية+طباعة صحيفة أحوال معلم

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين يعتبر الحصول على رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين من الأمور الهامة، وذلك للاطلاع الدائم على ما يهم كادر المعلمين والتابعين لوزارة التربية والتعليم، وقد أنشئت تلك الأكاديمية وفقا للقرار الجمهوري رقم ١٢٩من عام ٢٠٠٨ وذلك للعمل على تنفيذ الخطة القومية لتطوير التعليم وبرنامج تحديث وتطوير الكادر المهني.

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين

تضمن الأكاديمية المهنية للمعلمين نظم الجودة والتحديث المستمر لنظم التعليم بالاشتراك مع كليات التربية التابعة لوزارة التعليم العالي في جميع محافظات مصر، وللتسجيل في موقع الأكاديمية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين.

الضغط على أيقونة تسجيل

ملء البيانات المطلوبة المتمثلة في البريد الإلكتروني وكلمة السر.

وعند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة يتم مراجعة البريد الإلكتروني للتأكد منه، من ثم يمكن معاودة زيارة موقع الاكاديمية لمتابعة كل ما هو جديد.

أهمية الأكاديمية المهنية للمعلمين

تمثل الأكاديمية المهنية للمعلمين أهمية كبيرة للكوادر التعليمية، حيث تجلى دور الأكاديمية المهنية للمعلمين في:

أنها الهيئة المختصة بتصميم وتخطيط كل ما يخص تنمية المعلم والقيادي التربوي.

هي الجهة التي تمنح الرخص والشهادات لمن يريد مزاولة أي من المهن التعليمية.

وضع الاختبارات للمعلمين والأسئلة التي تحتويها تلك الاختبارات.

الاهتمام بخدمة المجتمع ومجال البحث العلمي.

تعمل الأكاديمية المهنية للمعلمين على اعتماد نظام الترقي من مستوى لآخر من مستويات كادر المعلمين.

شروط الأكاديمية المهنية للمعلمين لترقية المعلمين

يجب توافر عدة شروط في المعلمين الراغبين في الترقي نظراً لأهمية ذلك الترقي لمسيرتهم التعليمية ومن بينها :