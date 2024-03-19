هام.. إتاحة التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة 2024 bawabtelhadj.dz وتِلك هي خطوات فتح حساب

اقتربنا من موسم الحج للعام 1445/2024 الحالي، ونجد المواطنون والمواطنات في الجزائر يبحثون عن رابط الديوان الوطني للحج والعمرة 2024، وذلك من أجل فتح حساب عليه، حيث الراغبون في التسجيل في موسم الحج يقومون باتباع عدد من الإجراءات ليقع الاختيار عليهم ويُسمح لهم بالحج هذا العام، تفاصيل هامة في هذا التقرير نوضحها لكم.

الديوان الوطني للحج والعمرة 2024

قام الديوان الوطني الجزائري المسؤول عن الحج والعمرة بدعوة المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام والراغبين في التسجيل على موقع الديوان، أن يقوموا بإنشاء وفتح حساب عبر البوابة، وقد تم إتاحة فتح الحسابات على البوابة أول أمس الاثنين، وذلك عند الساعة 10:00 صباحًا عبر الرابط الرسمي للديوان، ويمكن فتح حساب وتكوين المجموعة عبر البوابة وفقًا للخطوات التالية:

على المتقدم أن يقوم بزيارة موقع الديوان الوطني للحج والعمرة 2024 التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

تظهر لك صفحة الشروط، قم بقرائتها وقم بالنقر على “موافق”.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك والتي هي اسم المستخدم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وكلمة السر، ثم انقر على “تسجيل”.

بعدها تُرسل لك البوابة طلب لتأكيد حسابك وقم بتسجيل الدخول من جديد، ومن ثم تفتح لك البوابة والضغط على “الحجز لمجموعة حجاج” أو “الحجز لحاج مفرد”.

بعدها اتبع باقي إجراءات الحجز وانتظر رد البوابة عليك.

علمًا بأنه تم فتح التسجيل في وقت سابق لوكالات السياحة في الدولة للتسجيل في شهر أكتوبر المنصرم، وكان الموعد الأخير لاستلام الملف الخاص بالترشيح يوم 10 من شهر أكتوبر 2023 بتمام العاشرة صباحًا.