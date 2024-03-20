“18000 دينار جزائري“ زيادة منحة البطالة 2024 بالجزائر.. حقيقة ولا إشاعة..!!

هل صدر قرار بزيادة منحة البطالة 2024 بالجزائر؟

في الفترة الأخيرة ترددت بعض الأنباء عن زيادة قيمة منحة البطالة التي تبلغ قيمتها 13000 دينار جزائري ووصولها الى 18000 دينار، وقد قامت الوكالة الوطنية للتشغيل المسئولة عن صرف المنحة بنفي هذه الأخبار وأكدت كونها إشاعات لا أساس لها من الصحة، والحقيقة أن المنحة زادت بالفعل ولكن قيمة الزيادة هي فقط 2000 دينار وبذلك أصبح مبلغ المنحة 15000 دينار، وبالنسبة لشروط المنحة فقد أعلنت الوكالة عن أنها لازالت كما هي ولا يوجد تغيير بهذه الشروط، وذلك ردا على الاخبار المتداولة عن رفع سن المستفيد لما فوق الأربعين عاما، وهو أيضا أمر عاري تماما من الصحة.

كيفية تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر؟

منحة البطالة يتم صرفها بعد تسجيل الطلب والموافقة عليه لمدة ستة أشهر، بعدها تنتهي مدتها ويكون على المستفيد التقدم بطلب لتجديد المنحة إذا كانت شروط الاستحقاق لازالت تنطبق عليه، وتجديد المنحة متاح الكترونيا عبر الموقع الرسمي للوكالة وباتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة والتي سنوضحها لكم في السطور التالية :