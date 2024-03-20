شوف معاشك بالزيادة كام..معاش تكافل وكرامة 2024 شهر إبريل بزيادة رئاسية الفلوس كتيييير

معاش تكافل وكرامة 2024 شهر إبريل يبحث الكثير من المواطنين، المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، حيث يبلغ عدد المواطنين المستفيدين من المعاشات أكثر من 12 مليون مواطن، وذلك من مختلف المحافظات، لذلك يرغبون في معرفة موعد صرف معاش ابريل قبل عيد الفطر المبارك بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس من أجل شراء السلع والمنتجات الخاصة بالعيد.

موعد معاش تكافل وكرامة 2024 شهر إبريل

من المعتاد أنه يتم صرف رواتب المعاشات يوم 1 من كل شهر ميلادي، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر إبريل يوم الاثنين الموافق 1 أبريل، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام، ولا توجد معلومات إلى الآن تفيد بتبكير موعد صرفها.

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل 2024

يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر ابريل لعام 2024، من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، من خلال مجموعة من الخطوات، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي :

أولا قم بزيارة موقع التأمينات الاجتماعية .

بعد ذلك أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على الاستعلام عن “قيمة المعاش”.

بعدها أدخل البيانات المطلوبة.

وفي النهاية سيتم عرض التفاصيل بشكل فوري.

اماكن صرف معاشات أبريل 2024

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاش شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة، والتي منها معاش تكافل وكرامة من الأماكن التي يتم فيها إيداع الراتب من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، وتتمثل هذه الأماكن في الآتي :