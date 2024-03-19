متى يفتح نقل النفوس.. رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة 20242024 في العراق

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة

هناك بعض الإجراءات الرئيسية التي يمكن من خلالها الحصول على قوائم أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة في العراق لعام 2024 للمتقدمين في، وسوف نتعرف عليها فيما يلي:

في البداية يجب الدخول علي الموقع الخاص بوزارة الداخلية العراقية الإلكتروني من من هنا.

بعد ذلك قم بالضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية داخل المنصة التي تم فتحها.

يجب عليك النقر على الصندوق المخصص للاستعلام من خلال الصفحة الرئيسية للموقع في الجزء العلوي.

بعد ذلك يجب اختيار أيقونة نقل النفوس 2024 للوجبة الأخيرة.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات الشخصية.

يجب إرفاق كافة المستندات بطريقة صحيحة.

وأخيرا قم بالضغط علي الخانة المخصصة للاستعلام، سيتم بعدها إظهار كافة البيانات اللازمة.

شروط التقديم في نقل النفوس 2024

بعد إعلان وزارة الداخلية العراقية عن أسماء المقبولين في نقل النفوس 2024 في العراق، تم تحديد شروط القبول في الوجبة الأخيرة، والتي تتضمن:

يجب أن يكون المواطن المتقدم مواطن عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل أراضي العراق.

يجب تحديث البيانات الشخصية للمتقدم بانتظام.

ويجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

يجب رفع كل الأوراق والمستندات المطلوبة لتأكيد البيانات.

يجب أن يكون المواطن في العراق خلال فترة التغيير ولا يجب أن يكون مقيما خارج البلاد.

الأوراق اللازمة لنقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

حددت الحكومة العراقية الأوراق اللازمة لنقل النفوس الوجبة الأخيرة، وتتمثل فيما يلي: