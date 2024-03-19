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رابط استعلام الرقم التأميني بالرقم القومي 2024+التسجيل في تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي
استعلام الرقم التأميني بالرقم القومي تزايدت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين، عن كيفية استعلام الرقم التأميني بالرقم القومي، وذلك بعد قرار الرئيس السيسي زيادة المرتبات، و استعراض مدد الاشتراك في التأمينات بمختلف الشركات وقيمة المرتب التأميني وموقف شراء المدة التأمينية، والتي سنوضحها لكم في هذا المقال.
خطوات استعلام الرقم التأميني بالرقم القومي
يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، من خلال مجموعة من الخطوات السهلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات الاجتماعية وتتمثل هذه الخطوات تتمثل في الآتي :
- أولا قم بإدخال الرقم القومي.
- بعد ذلك اسم الأم الأول مكتوبًا باللغة العربية.
- وضع علامة في مربع أنا لست ربوت.
- الضغط على «إرسال الطلب».
- طباعة برنت التأمينات و مدد الاشتراك وشراء المدة بالرقم التأميني
- يجب التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية حتى يمكنك الاستعلام عن الرقم التأميني وطبع برنت التأمينات.
- يجب الدخول مباشرة للاستعلام عبر رابط الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة.
- وفي النهاية يستعرض «برنت التأمينات» المرتب ومدد الاشتراك في مختلف الشركات التي عمل بها المؤمن عليه، وسبب إنهاء الخدمة في كل شركة، موقف الاشتراك الحالي وقيمة مرتب المؤمن عليه، وموقف حالة شراء المدة إن وجدت.
كيفية التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية
يمكن التسجيل في موقع التأمينات الاجتماعية، من أجل الاستفادة من الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل في الآتي :
- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- قم بإدخال اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة.
- بعد ذلك أدخل الاسم الأول للأم باللغة العربية، الرقم القومي.
- بعدها قم بإدخال الرقم التأميني، العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، وإعادة إدخال البريد الإلكتروني.
- يجب أن تقوم بإدخال رقم الموبايل والبريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر، وإعادة إدخال كلمة السر.
- قم بالضغط على مربع «أنا لست برنامج روبوت».
- ثم بعد ذلك قم بالضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام.
- وفي النهاية اضغط على تسجيل الدخول.