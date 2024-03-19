رابط استعلام الرقم التأميني بالرقم القومي 2024+التسجيل في تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي

استعلام الرقم التأميني بالرقم القومي تزايدت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين، عن كيفية استعلام الرقم التأميني بالرقم القومي، وذلك بعد قرار الرئيس السيسي زيادة المرتبات، و استعراض مدد الاشتراك في التأمينات بمختلف الشركات وقيمة المرتب التأميني وموقف شراء المدة التأمينية، والتي سنوضحها لكم في هذا المقال.

خطوات استعلام الرقم التأميني بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، من خلال مجموعة من الخطوات السهلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات الاجتماعية وتتمثل هذه الخطوات تتمثل في الآتي :

أولا قم بإدخال الرقم القومي.

بعد ذلك اسم الأم الأول مكتوبًا باللغة العربية.

وضع علامة في مربع أنا لست ربوت.

الضغط على «إرسال الطلب».

طباعة برنت التأمينات و مدد الاشتراك وشراء المدة بالرقم التأميني

يجب التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية حتى يمكنك الاستعلام عن الرقم التأميني وطبع برنت التأمينات.

يجب الدخول مباشرة للاستعلام عبر رابط الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة.

وفي النهاية يستعرض «برنت التأمينات» المرتب ومدد الاشتراك في مختلف الشركات التي عمل بها المؤمن عليه، وسبب إنهاء الخدمة في كل شركة، موقف الاشتراك الحالي وقيمة مرتب المؤمن عليه، وموقف حالة شراء المدة إن وجدت.

كيفية التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية

يمكن التسجيل في موقع التأمينات الاجتماعية، من أجل الاستفادة من الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل في الآتي :