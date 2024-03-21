للدبلومات والمحاسبين..وظائف بنك القاهرة الجديدة في عدد من الفروع { حوافز وبدلات وشغل ف تكييف}

وظائف بنك القاهرة الجديدة أعلن بنك القاهرة عن مجموعة من الوظائف الشاغرة، وبدأ تلقى طلبات التعيين، وذلك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، والتي تناسب حملة المؤهلات العالية والمتوسطة والدبلوم، كما أيضا يوجد وظائف متاحة بدون مؤهل، والتي تكون وفقا لمجموعة من الشروط والتي يجب أن تكون متوفرة في الأشخاص المتقدمين لها.

شروط وظائف بنك القاهرة الجديدة

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الأشخاص الذين يرغبون في التقدم لوظائف بنك القاهرة، وتتمثل هذه الشروط في الآتي :

أن يكون المتقدم خريج كليات التجارة قسم محاسبة أو إدارة أعمال بتقدير عام جيد.

ينبغي أن يكون لديه القدرة على التعامل مع نظام السحب والإيداع وخصائص الكروت الذكية.

أن يكون المتقدم للوظيفة ذو خبرة أو حديث التخرج تم تدريبة فى إحدى مكاتب المحاسبة الشهيرة.

يجب أن يكون المتقدم على دراية تامة بإستخدام الحاسب الألى.

لابد أن يكون متدربا على برامج الأوفيس وأهمها الأكسيل المحاسبى.

يجب أن يكون دراية تامة بإستخدام الحاسب الألى .

أن يتمتع بمهارات الإتصال والقدرة على كسب العميل .

أن يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة للتعامل مع كافة العملاء من مختلف الدول.

لابد من إجادة المهام الإدارية بالنسبة للمتقدمين الإداريين.

يشترط حسن الإلتزام والإستماع لتعليمات اداره البنك.

يجب أن يكون حاصل على مؤهل يلائم شغل الوظيفة الحالية.

لديه القدرة على العمل ومشاركة الفريق.

يجب أن يكون متدربا على الإكسل المحاسبى وبعض البرامج المحاسبية الشهيرة مثل (Quickbooks-Peachtree).

الأوراق المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

توجد مجموعة من الأوراق اللازمة، التي يجب أن يتم تقديمها من قبل الأشخاص الذين يرغبون في التقدم للوظائف، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي :