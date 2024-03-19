“اعرف نتيجتك الآن من هنا” رابط الاستعلام عن وظائف البريد المصري 2024 بالاسم والرقم القومي عبر بوابة الوظائف الحكومية jobs caoa gov. eg  

الجدير بالذكر أن بوابة الوظائف الحكومية أعلنت منذ فترة ماضية عن مسابقة وظائف البريد المصري، وبالفعل قامت الإدارة المركزية لفتح باب التقديمات خلال مدة معينة، ومنذ قفل باب التقديمات العديد من الشباب المبادرين بالتقديم تلك الوظائف الشاغرة، يبحثون عن رابط الاستعلام عن وظائف البريد المصري 2024، لذلك قامت الإدارة المركزية بتخصيص رابط للتسهيل عن الاستعلام لمن يرغب في معرفة حالة طلب التقدم الخاص به، ونظرا لأهمية الموضوع يعرض موقع البديل الرابط وما هي الخطوات التي يجب اتباعها.

رابط الاستعلام عن وظائف البريد المصري 2024

نتيجة لكثرة التساؤلات عن رابط الاستعلام عن وظائف البريد المصري 2024، أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن رابط الاستعلام، الذي يمكن لكافة المتقدمين من الاستعلام عن نتائج الطلبات ولكن من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه للمنصة الرسمية بوابة الوظائف الحكومية قم بتحديد أيقونة “الاستعلام”، وتحديد الوظيفة التي تقدمت إليها. ثم قم بتدوين البيانات الشخصية المطلوبة عبر الرابط من الرقم القومي ورقم الطالب ورقم التقديم. ثم قم بالنقر على استعلام. ستظهر أمامك نافذة جديدة تضمن نتيجة المسابقة، وفي حالة قبولك يظهر لك موعد محدد لإجراء اختبارات الجهاز المركزي.

شروط الالتحاق بوظائف البريد المصري 2024

أعلنت الإدارة المركزية عن بعض الضوابط التي يجب توافرها لدى المتقدم للالتحاق بالوظائف الشاغرة وتتمثل هذه الضوابط في الآتي:

إقامة المتقدم في جمهورية مصر العربية بصورة مستمرة.

يشترط أن يكون مصري الجنسية.

يشترط على المتقدم ألا يزيد عمره عن 30 عاما.

يشترط أن يقول مؤهل المتقدم الدراسي حاصلا على جيد فأكثر.

يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة عالية بالوظيفة المراد الحصول عليها.

ما هي وظائف البريد المصري الشاغرة 2024؟

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة الوظائف الشاغرة لجميع خريجي المؤهلات العليا مثل خريج الخدمة الاجتماعية، خريجي نظم ومعلومات، خريجي كلية الهندسة، خريجي كلية التجارة، خريجي كلية العلوم، خريجي كلية الحقوق، خريجي الخدمة الاجتماعية وغيرها من المؤهلات العليا، وتتمثل الوظائف الشاغرة للبريد المصري كالتالي:

مهندسون وتقنيون.

خدمة العملاء.

مهندس حاسبات.

هندسة كيمياء.

أخصائي إدارة المكاتب.

مهندسو ميكانيكا.

مهندس مدني.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري

تعد المستندات الآتية مطلوبة من أجل التقديم على وظائف مسابقة البريد المصري: