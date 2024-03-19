“برامج متنوعة” ثبت تردد قناة الباهية tv نايل سات على جهازك ولن يفوتك أي برامج من اليوم

ضمن الترددات اليومية التي يبحث عنها المواطنين والمواطنات هي تردد قناة الباهية tv، حيث يتساءل المواطنين والمواطنات في الجزائر عن تردد القناة والإحداثيات الخاصة به وطريقة اللقط على القمر الصناعي، حيث واحدة من القنوات المعروفة في الدولة، فدعونا نوضح لكم كل هذا بتقرير اليوم.

تردد قناة الباهية tv

قناة الباهية قي قناة جزائرية فضائية موجودة على القمر الصناعي نايل سات، وهي متخصصة في عرض عدد من البرامج المتنوعة، حيث الاجتماعية والرياضية والإخبارية والترفيهية والسياسية، ويقع مقر القناة داخل السانية حيث مدينة وهران بشمال غرب الجزائر، وقد بدئت القناة في بث المحتوى الخاص بها في 30 من يناير لعام 2016 السابق، وتأتي إحداثيات قناة الباهية tv على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد للقناة: 10922.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقبال تردد قناة الباهية tv

قناة الباهية tv مثلها مثل باقي القنوات الأخرى الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من حيث طريقة الاستقبال، حيث تنزيلها لن يأخذ من وقتك خمس دقائق، وذلك على النحو التالي: