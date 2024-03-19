مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 17 فيديو لاروزا وقناة TRT التركية

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 17

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الذي يجسد فيه دور البطولة الممثل أوغور غونيش ويشاركه البطولة محمد علي نور أوغلو الذي يقوم بدور السلطان نور الدين زنكي الذي قام بتربية صلاح الدين على العدل والشجاعة وحب الدين والوطن والايمان بالمقدسات، والممثلة ديلين دوغر التي تؤدي دور ثريا المحاربة الشجاعة التي تستخدم عقلها وسيفها في محاربة العدو، وقد شهدت الحلقة السابعة عشر التي عرضت يوم الأثنين الماضي العديد من الأحداث المثيرة فقد استمرت المؤامرات والمكائد التي تحاك من خلف صلاح الدين للإيقاع به ولكنه يتصدى لها بشجاعته المعتادة وينتقم من كل من حاول التعدي عليه، كما ستسمر حربه ضد الصليبيين لإخراجهم من أرض فلسطين، وبعد ساعات قليلة من عرض الحلقة تمت ترجمتها الى العربية من المواقع المتخصصة، ويمكنكم مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 17 مترجمة على موقع ديلي موشن وعبر قناة الفجر الفضائية.