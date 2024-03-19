ماما زعلت من سوسو.. ثبت الآن تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات 2024 واستمتع بمشاهدة أفضل أناشيد الأطفال

إن قناة كراميش تعتبر واحدة من أفضل قنوات الأطفال المتاحة على الشاشة، حيث تقدم محتوي ترفيهي مميز يحظى بإعجاب الأطفال وكذلك الآباء والأمهات في الوطن العربي، وجدير بالذكر أن هذه القناة لها شعبية واسعة جداً كما أنها تقدم مجموعة من البرامج والأغاني الرائعة التي تسلي الصغار، لذلك يبحث الكثيرون عن تردد قناة كراميش كي لا يفوتوا فرصة مشاهدة برامجها الممتعة ولمعرفته تابع هذه السطور.

تردد قناة كراميش على النايل سات 2024

تستطيعون الآن وبكل سهولة تثبيت التردد الجديد لقناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات على هذا التردد التالي:

التردد: 11430.

القطبية: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

طريقة استقبال تردد قناة كراميش الجديد

إن القناة تقوم بعرض باقة متنوعة من الأغاني والبرامج التعليمية والترفيهية للأطفال، ومن التالي سوف نتعرف على بعض تفاصيل القناة مثل التردد والقطبية وغيرها، وتكون الخطوة التالية والتي هي طريقة تثبيت القناة على جهاز الريسيفر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في الخطوة الأولى قم بالضغط على زر القائمة لتظهر أمامك على الشاشة.

بعدها يجب الذهاب لتنزيل القناة وضبط ترددها.

بعد ذلك يجب تحديد التثبيت اليدوي.

ومن ثم لابد من اختيار القمر الصناعي التي من المفترض تنزيل القناة عن طريقه.

بعد ذلك عليك بكتابة التردد في المكان المخصص له على الشاشة.

ومن ثم تقم بإدخال معدل الترميز ثم الاستقطاب.

ثم بعد كل ذلك انقر على زر بحث.

في آخر خطوة ينبغي القيام بالنقر على زر زر موافق لكي يتم تنزيل القناة على جهاز الرسيفر.

بعض أناشيد قناة كراميش للأطفال

إن قناة كراميش تهتم بتوفير مجموعة مختلفة من الأغانى المميزة والتي يحبها الصغار والكبار ومنها ما يلي:

أغنية وين الساعة للفنانة زينة عواد.

أغنية نطنط لـ ريتال عبد الله.

كما يوجد أغنية ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو.

وتوفر أيضاً أغنية خطة بدي غيب.

ويوجد أغنية يا احفادي للفنان وسيم عواد وبيسان صيام.

وتوجد أنشودة يا شرطي حبيبي بيبي.

وتوجد أغنية لازم نحكي بسم الله بدون موسيقى.

أنشودة سوسو غلطت يا حرام.