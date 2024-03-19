فرصة حصرية لا تفوتها 1000 وظيفة.. وظائف حكومية لحملة الشهادة الإعدادية في قطاع الأوقاف 2024

تعلن الحكومة المصرية عن فرص وظيفية مميزة ومشوقة لحملة الشهادة الإعدادية في قطاع الأوقاف لعام 2024، يأتي هذا الإعلان في ظل الحاجة الملحة لدعم سوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب، حيث يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الفرصة لـ1000 شاب للانضمام إلى قطاع الأوقاف والعمل كعمال مساجد في مختلف المحافظات.

وظائف حكومية لحملة الشهادة الإعدادية في قطاع الأوقاف

بفضل هذه الفرصة، يمكن لحملة الشهادة الإعدادية الاستفادة من وظيفة حكومية تساهم في تحقيق استقرارهم المالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية، سنلقي نظرة عميقة على شروط التقديم والأوراق المطلوبة للحصول على هذه الفرصة الثمينة.

شروط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف

تعلن وزارة الأوقاف عن شروط التقديم في الوظائف الخالية، والتي تأتي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون من الذكور فقط. يجب ألا يتجاوز السن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان. يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط. يجب على المتقدم اجتياز الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن. يتعين على المتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة أن يجتازوا الكشف الطبي وتحليل المخدرات. يجب الالتزام بالتقديم في المحافظة التي يقيم فيها المتقدم وفقًا للعنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف

يجب على المتقدمين لوظائف الأوقاف تقديم الوثائق التالية: