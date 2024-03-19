إليكم الميزات والمواصفات لهاتف “Realme Note 50” بالإضافة إلى السعر في المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية

إذا كنت تنوي شراء هاتف Realme Note 50، فسنقدم لك نظرة شاملة على أبرز مواصفاته، حيث يعتبر الهاتف هذا واحداً من أحدث إصدارات شركة ريلمي لعام 2024، ويتميز بمجموعة من الميزات التي جعلته الخيار الأمثل للكثيرين منذ إعلانه، وسنستعرض معاً أهم المعلومات والمواصفات البارزة لهذا الهاتف، فإليكم التفاصيل.

مواصفات هاتف Realme Note 50 الجديد

يعمل الهاتف الذكي بمعالج Unisoc Tiger T612 ثماني النواة، بينما يعمل نظام التشغيل على Android 13 بواجهة Realme UI T، يأتي الهاتف بدقة شاشة 720 × 1600 بكسل، وحجم شاشة قدره 6,74 بوصة من نوع IPS LCD، ومن بين المواصفات الأخرى البارزة للهاتف/

الصوت: مكبر صوت مدمج، ومقبس صوت بحجم 3,5 ملم.

الأمان: يحتوي على مستشعر بصمات مثبت على الجانب، وخاصية فتح الوجه.

الأبعاد: 167,2 × 76,7 × 7,99 ملم، ووزنه 186 جرام.

الاتصال: دعم ثنائي الشريحة لتقنية الجيل الرابع (4G).

البطارية: سعة 5000 مللي أمبير.

التصوير: كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل + 0,08 ميجابكسل (لعدسة المساعدة)، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

مميزات Realme Note 50

هناك العديد من السمات التي جعلت الهاتف الخيار الأول للعديد من محبي الأجهزة الحديثة، من بين أبرز هذه المميزات:

تضم اللوحة الخلفية إعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع وحدة فلاش LED.

يتمتع Realme Note 50 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة خارجية.

يتميز Note 50 بمقبس صوت بحجم 3,5 ملم ومنفذ شحن USB من النوع C.

تتميز لوحة العرض في Realme Note 50 بكاميرا سيلفي موضوعة في فتحة على شكل قطرة ماء، وإطارات أكثر سماكة في الجزء السفلي من الذقن.

تشتمل ملحقات Note 50 المرفقة في العلبة على وحدة شحن وغطاء وكابل USB من النوع C.

تكلفة هاتف Realme Note 50 في السعودية ومصر وباقي الدول

إليك أسعار الهاتف في مختلف البلدان العربية، ولكن يرجى ملاحظة أن السعر تقريباً وقد يزداد أو ينقص بحسب متجر البيع.

السعودية: 630 ريال سعودي

عمان: 62,7 ريال عماني

مصر: 8600 جنيه مصري

الإمارات: 570 درهم

قطر: 670 ريال قطري

الكويت: 51,900 دينار كويتي

البحرين: 62 دينار بحريني

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