لو فلوسك حاضره يبقى هتاخد وحدة من شقق لكل المصريين مارس 2024+شروط ومتطلبات الحجز

شقق لكل المصريين مارس 2024 ينتظر عشرات الآلاف من المواطنين في مختلف المحافظات الإعلان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الإجتماعي لعام 2024 في المحافظات ومساحتها وأسعارها، وذلك يكون ضمن الطرح الجديد للإعلان ال18 في مبادرة سكن لكل المواطنين المصريين، وذلك لشقق بمختلف المساحات في العديد من المحافظات طبقا لما أعلنته وزارة الإسكان في بيان سابق لها.

شقق لكل المصريين مارس 2024

يتساءل بعض المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن شقق لكل المصريين مارس 2024، وعن الرابط المخصص لحجز هذه الشقق، ومن الممكن للأشخاص الراغبين في الحصول عليها التقديم من خلال رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الإجتماعي من خلال اتباع جميع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة صندوق الإسكان الإجتماعي.

في الخطوة التي تلي ذلك يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة لحجز الشقة.

بعد ذلك يتم تحميل صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي.

لابد من تحديد الأدوار المرغوب فيها.

ثم يتم النقر على عبارة أرغب في التقدم.

تعبئة استمارة التقديم وطباعتها والتوقيع عليها وإعادة رفعها على الموقع الإلكتروني مرة أخرى.

شروط حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024

هناك العديد من الشروط والضوابط التي تقوم بتحديدها وزارة الإسكان في جمهورية مصر العربية على كافة المواطنين المصريين الذين يرغبون في الحصول على شقق الإسكان الإجتماعي، وهذه الشروط تتمثل جميعها في النقاط التالية: