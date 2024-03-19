آخر تحديثات سوق الصرف: سعر الدولار في مصر اليوم يشهد تحركات ملحوظة مع انعكاسات على الأسواق المحلية

في تطور يسترعي اهتمام العديد من المواطنين والمتعاملين في السوق المالية، تواصل أسعار الدولار والعملات الأجنبية تحركاتها الدقيقة في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2024، تأتي هذه التحركات في ظل مشهد اقتصادي يتأثر بشكل مباشر بسعر العملة الخضراء، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلي، تزامنًا مع تجاوز الحكومة لصفقات استيرادية تفوق الـ 60 مليار دولار، يبدو أن السوق السوداء للدولار تشهد انحسارًا نهائيًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا يحوم حول العملة في الفترة الراهنة، إليكم نظرة على آخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وانعكاساته على الاقتصاد الداخلي.

آخر تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية

في ظل التغيرات الاقتصادية والتحركات المتقلبة لسعر الدولار، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة أحدث الأسعار في البنوك المصرية، بيانات اليوم الثلاثاء، 19 مارس 2024، تكشف عن تراجعات متفاوتة في سعر الدولار مقابل الجنيه في عدة بنوك، مما يؤثر مباشرة على سعر السلع الأساسية والاستيراد، إليكم جدولًا يوضح سعر الشراء والبيع للدولار في بعض البنوك الرئيسية بالبلاد.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك المركزي المصري 46.90 46.80 البنك الأهلي المصري 47.50 47.15 بنك مصر 47.23 47.13 بنك الإسكندرية 47.15 47.25 مصرف أبوظبي الإسلامي 47.22 47.32 بنك CIB 47.10 47.20

تعكس هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار بالسوق المصرية، مع تراجعات طفيفة تعد مؤشراً على الديناميكية الاقتصادية الحالية، والتي تتأثر بعدة عوامل من بينها التجارة الخارجية والسياسات النقدية. ​​