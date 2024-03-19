المطر نازل على آخره..متى موعد نهاية الشتاء رسميا 2024 مع استمرار حالة الطقس السيئة

موعد نهاية الشتاء رسميا أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الشتاء لعام 2024 وحلول فصل الربيع، حيث كشفت بعض الحسابات الفلكية التي تم إجراؤها من قبل علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الموعد الرسمي لفصل الربيع لعام 2024.

موعد نهاية الشتاء رسميا

يتساءل بعض المواطنين في جمهورية مصر العربية عن موعد نهاية الشتاء رسميا، حيث يرغبون في معرفة متى يكون الموعد المحدد لانتهاء فصل الشتاء بشكل نهائي، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل علماء الفلك كالتالي:

بدأ فصل الشتاء في يوم 22 من شهر ديسمبر لعام 2023 على أن ينتهي في يوم 19 من شهر مارس لعام 2024 القادم طبقا لكافة البحوث الفلكية.

وطبقا للحسابات الفلكية لعلماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يبدأ فصل الربيع لعام 2024 يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر مارس لعام 2024 القادم في تمام الساعة الخامسة و8 دقائق صباحا بتوقيت القاهرة.

وأوضح رئيس المعهد للبحوث الفلكية أن مدة فصل الربيع في عام 2024 تكون 92 يوم و17 ساعة و44 دقيقة، ويتم في هذا الفصل الاعتدال الربيعي، وذلك أثناء تعامد أشعة الشمس بشكل كامل على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس من كل عام، وذلك أثناء الرحلة التي بدأتها حركة الشمس بعد يوم الانقلاب الشتوي بشكل مباشر.

تقويم فصول السنة 2024

تنقسم فصول العام على أربعة فصول أثناء السنة وهذه الفصول جاءت كالتالي: