تردد قناة فوكس التركية الجديد على القمر الصناعي تركسات بآخر تحديث (أذار 2024)

إليكم تردد قناة فوكس التركية الجديدة على تركسات، حيث تتخصص هذه القناة في عرض المسلسلات التركية وبعض البرامج الترفيهية، ولا شك في أن هذه المسلسلات حققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يتابعها ملايين العرب في كل مكان، تعتبر قناة فوكس من بين القنوات الرائدة التي تتخصص في عرض هذا النوع من المحتوى، حيث نالت استحسان الجمهور بفضل عرضها لمجموعة متميزة من أحدث المسلسلات التي حققت نسبة مشاهدة عالية، وفيما يلي تردد القناة لتتمكنوا من متابعة أفضل المسلسلات التركية المترجمة بسهولة.

لمحة عن قناة فوكس التركية ومحتوى برامجها

قناة فوكس تي في هي قناة فضائية تركية متخصصة في عرض المسلسلات التركية الدرامية، حيث تم إطلاق أول بث لها في عام 2007م، ونالت استحسان العديد من المشاهدين في وقت قصير، تتميز قناة Fox TV التركية بتقديم مجموعة متنوعة من المحتوى، فهي لا تقتصر على عرض المسلسلات فقط، بل تقدم الأفلام التركية وبرامج لعرض أحدث أخبار نجوم الدراما التركية وأعمالهم الجديدة، كما تهتم القناة بعرض أحدث المسلسلات التي تم إنتاجها خلال السنة، وتعمل على تقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية والرومانسية والكوميدية، بهدف تلبية جميع أذواق المشاهدين المختلفة.

تحرص قناة فوكس التركية على عرض محتوى ملائم لكافة الفئات العمرية، وتضع في اعتبارها عدم عرض المشاهد التي لا تليق بالأطفال، كما تسعى القناة لتقديم المحتوى بجودة عالية ونقاء HD، حيث تستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة لتوصيل أفضل صورة للمشاهدين.

معلومات تردد فوكس التركية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعيها مشاهدة بث قناة فوكس التركية وبرامجها المنوعة على التردد التالي:

التردد: 12336

اتجاه الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 8\7

معدل الترميز: 27500

ويمكن العثور على قناة فوكس التركية تحت اسم “Fox TV (Turkey)” في قائمة القنوات.