كلها ايام.. تحديد موعد صرف مرتبات مارس شهر 2024 بالزيادة الجديدة بعد رفع الحد الادني للاجور

تفصلنا على نهاية شهر مارس أيام قليلة، لذلك ارتفعت معدلات من كافة الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث إنه من المقرر أن يتقاضى كافة العاملين في 66 هيئة حكومية داخل الدولة المصرية من قبل وزارة المالية بالزيادة الرسمية التي سبق أن وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، والتي هي ضمن أنظمة الجهود الحكومية بهدف تحسين الظروف المعيشية لأفراد الشعب

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وفقا لقرارات وزارة العمل والشؤون المالية، أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال الأيام المقبلة من نهاية شهر مارس، التي تستهل يوم الأربعاء الموافق الأربعاء الموافق 21 مارس ويستمر حتى خمسة أيام لينتهي يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس الجاري 2024، ويتم صرف المرتبات بالزيادة التي أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدول مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مارس بزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية برفع قيمة الحد الأدنى لمرتبات الموظفين في القطاعات الحكومية بنسبة تصل إلى 6000 جنيه، ويتم الصرف كتالي:

اليوم الأول الموافق 21 مارس يتم صرف مرتبات كافة الوزارات والهيئات الحكومية التي تتمثل (مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجلس الأمن القومي،

العمالة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وهيئة القوى العاملة، هيئة التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى للصحافة، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، هيئة المجلس القومي لحقوق الإنسان).

اليوم الثاني 24 مارس يتم صرف مرتبات (وزارة الخارجية، الزراعة، الكهرباء، التعليم العالي، وزارة العدل، وزارة التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، هيئة المحكمة الدستورية العليا، هيئة التنمية المحلية، دار الإفتاء المصرية، هيئة قضايا الدولة، والنيابة العامة، ووزارة الشباب والرياضة).

اليوم الثالث والرابع الموافق 25,26,27 مارس يتم صرف مرتبات كافة الموظفين الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف المحددة.

مرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

بعد تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات شهر مارس لهذا العام أصبحت المرتبات على النحو التالي: