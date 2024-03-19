كحد أدنى 425 ألف دينار.. جدول رواتب الموظفين في العراق 2024 بعد آخر تعديل وتِلك هي التفاصيل

الموظفون والموظفات في العراق ينتظرون الآن إعلان وزراة المالية العراقية رواتب الموظفين وزيادة الرواتب في ميزانية 2024، حيث في وقت سابق وضحت اللجنة النيابية أن زيادة رواتب الدرجات الدُنيا ستصل نسبتها إلى 150% تقريبًا، فدعونا نوضح لكم سلم رواتب الموظفين بعد الزيادة، وتفاصيل الزيادة المقرر صرفها لرواتب الموظفين.

وزراة المالية العراقية رواتب الموظفين

ينتظر الموظفون والموظفات في العراق الإعلان رسمي من قِبل وزراة المالية العراقية رواتب الموظفين بعد التعديل وإقرار الزيادة والمُقدرة تقريبًا بنسبة 150%، حيث بموجب تِلك الزيادة سيكون أقل راتب للموظف بمبلغ 425 ألف دينار عراقي، وذلك للعاملين بالدرجة العاشرة، ويأتي سلم الرواتب بعد التعديل الأخير “الذي لم يتم العمل به بعد” على النحو التالي:

متى زيادة رواتب الموظفين 2024 العراق؟

وضحت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق بعض التفاصيل بشأن زيادة الرواتب في العراق، حيث جدول الموزانة بعد التعديل لم يصل لوقتنا الحالي لمجلس النواب، حيث في انتظار الحكومة لإرسال الجدول إلى المجلس، وبعدها سيتم التعرف على كل التفاصيل الخاصة بزيادة الرواتب وقيمة التخصيصات، وتعمل وزراة المالية العراقية رواتب الموظفين واستكمالها وإعداد الجدول ضمن موازنة الاتحادية لعام 2024 الحالي.

ووفقًا لبعض الصحف الرسمية في العراق، فإن العمل قائم على جدول الموازنة لعام 2024، وسيتم التعاون ما بين وزارة المالية وأيضًا وزارة النفط والجهات المسؤولة بحيث يتم مناقشة الموازنة من قِبل الحكومة العراقية ليُرسل الجدول لمجلس النواب ويبدأ تنفيذ صرف الزيادة للموظفين والموظفات في مختلف الدواوين، لذا انتظروا المناقشة والانتهاء من الدراسة والتنفيذ قريبًا إن شاء الله.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

رواتب الموظفين تتكفل المالية العراقية بتقديمها لهم في الأسبوع الأخير من الشهر الميلادي، حيث بالفترة ما بين يوم 24 إلى يوم 28 من الشهر الميلادي، ومن المفترض أنه باقي أربع أيام تقريبًا على بدء صرف وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين عن شهر مارس، ولكن دون تلك الزيادة المذكورة بالأعلى.