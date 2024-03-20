بعد تحديث مارس 2024|..شفرات جاتا بعد التحديث الجديدة 🎮 نزلها واتمتع باللعبة بكل مميزات ال PREMUEM

شفرات جاتا بعد التحديث الجديدة يتساءل الكثير من الأشخاص وخاصة كافة اللاعبين للعبة فايس سيتي عن شفرات جاتا بعد عملية التحديث، حيث تمكنهم هذه الشفرات من امتلاك عدد من القدرات الخارقة التي تجعل اللعبة أكثر سهولة ويسر، كما أن هذه الشفرات تساعد اللاعب في الاستمرار باللعبة بدون وجود أي خسائر لأطول فترة ممكنة.

شفرات جاتا بعد التحديث الجديدة

يبحث بعض الأشخاص عبر محركات البحث عن شفرات جاتا بعد التحديث الجديدة، حيث تعد لعبة جاتا فايس سيتي من أبرز ألعاب المغامرة المشهورة، حيث يخوض اللاعب حرب تكون شبيهة للواقع بكل شيء من حيث الأماكن والأسلحة وغيرها الكثير، في هذه اللعبة يخوض اللاعب بعض المعارك مع منافسين وله أصدقاء، كما أن هناك بعض الشفرات المجانية للعبة لتسهيل اللعب، وهذه الشفرات تكون كالتالي:

العضلات: jysdsod.

تصدر القيادة: gripiseverything.

الدرع: preciousprotection.

دم كامل: aspirine.

درع وصحة ومال: hesoyam.

أسلحة صاروخية: professionaltools.

ذخيرة كاملة: preciousprotection.

ضربة قوية جدا: bsxsggc.

القفزة المميتة: Ifgmhal.

تغيير لون البشرة: Stilllikedressingup.

القيادة باحتراف: gripiseverything.

إبعاد الشرطة: leavemeaone.

أهم شفرات لعبة جاتا فايس سيتي

يوجد بعض الشفرات الأساسية في لعبة جاتا فايس سيتي، والتي ينبغي أن يكون لدى اللاعب خلفية عنها مثل شفرات الأسلحة القوية، وأنواع من الذخيرة، وشفرات السيارات المختلفة والمتنوعة التي تعمل على إخفاء السيارة أو زيادة سرعتها أو إبطائها، وهذه الشفرات تكون كالتالي: