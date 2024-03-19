الفرخه بكام… مفاجئة غير متوقعه في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 في البورصة والمحلات التجارية
يبحث المستهلكون عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، والتي رصدت المؤشرات حدوث انخفاض غير كبير بها سواء في داخل بورصة الدواجن أو في الأسواق المحلية وهناك أنباء عن استقرار السعر، وجاء ذلك بعد الارتفاع الذي سجلته في اليوم السابق يوم الإثنين الموافق 18 مارس، ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.
أسعار الدواجن اليوم
انخفضت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء من بعد الارتفاع الذي حققته بالأمس، ولكنه كان انخفاض بسيط بمقدار جنية واحد للكيلو، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء ما بين 105 وحتى 110 جنيهات، والذي يختلف بناء على التجار، وقد أعلن رئيس هيئة الخدمات البيطرية عن اقتراب حدوث انخفاض فارق، وذلك وفقًا لما رصدته الإحصائيات عن حجم الإنتاج السنوي من الدواجن، والذي يصل إلى 4 ملايين دجاجة، وما قد يبلغ 13 مليارا من البيض.
سعر الفراخ البيضاء اليوم
جاء سعر الدواجن وفقا للتعاملات داخل البورصة، وفي المحالّ التجارية كما هو الآتي:
- سجل سعر الفراخ البيضاء للكيلو الواحد بحد أدنى ما يصل إلى 95 جنية وفي مناطق أخرى كان سعرها 105 ليصل في إحدى المناطق إلى 110.
- أما سعر الدجاج البلدي فقد وصل إلى 130 جنية في بعض المحلات، وفي محلات أخرى كان 135 جنية.
- ثم سعر الدواجن الساسو قد سجل سعر الكيلو الواحد منها نحو ما يصل حتى 125 جنية، وفي بورصة الدواجن العمومية كان سعرها 115 جنية ليكون الفرق بينهما 10 جنيهات.
- أيضاً سعر الكيلو من الفراخ الامهات كان قد وصل إلى 85 جنية.
- بالنسبة إلى سعر الكتكوت الأبيض فقد كان حوالي 25 جنية ثم سعر الكتكوت الساسو وصل إلى 15 جنية.