الفرخه بكام… مفاجئة غير متوقعه في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 في البورصة والمحلات التجارية

يبحث المستهلكون عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، والتي رصدت المؤشرات حدوث انخفاض غير كبير بها سواء في داخل بورصة الدواجن أو في الأسواق المحلية وهناك أنباء عن استقرار السعر، وجاء ذلك بعد الارتفاع الذي سجلته في اليوم السابق يوم الإثنين الموافق 18 مارس، ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء من بعد الارتفاع الذي حققته بالأمس، ولكنه كان انخفاض بسيط بمقدار جنية واحد للكيلو، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء ما بين 105 وحتى 110 جنيهات، والذي يختلف بناء على التجار، وقد أعلن رئيس هيئة الخدمات البيطرية عن اقتراب حدوث انخفاض فارق، وذلك وفقًا لما رصدته الإحصائيات عن حجم الإنتاج السنوي من الدواجن، والذي يصل إلى 4 ملايين دجاجة، وما قد يبلغ 13 مليارا من البيض.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

جاء سعر الدواجن وفقا للتعاملات داخل البورصة، وفي المحالّ التجارية كما هو الآتي: