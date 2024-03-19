انفلونسر مشهورة علي السوشيال ميديا.. موعد عرض مسلسل فراولة على ال”dmc” في النصف الثاني من شهر رمضان 2024

يبحث الكثير من محبي الفنانة نيلي كريم عن موعد عرض مسلسل فراولة على ال”dmc” في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، حيث تمكنت الفنانة نيللي كريم من تحقيق نجاح كبير كممثلة من خلال أداء العديد من الأدوار البارزة ببراعة، وتميزت بموهبتها الفنية في تجسيد شخصيات متنوعة، مما جعلها تصل إلى مستوى النجومية،وبعد تقديم عدة أدوار تراجيدية، وأخرها شخصية “نادرة” في رمضان الماضي في مسلسل “عملة نادرة”، قررت العودة إلى الكوميديا بعد غياب دام 4 سنوات، من خلال مسلسل “فراولة” الذي يتكون من 15 حلقة.

موعد عرض مسلسل فراولة على ال”dmc”

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل فراولة على الdmc للفنانة نيلي كريم في النصف الثاني من رمضان بدءا من يوم الاثنين المقبل الموافق 25 مارس-15 رمضان 1445، حيث من المقرر أن يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث ينتمي العمل لـ فئة 12 حلقة.

أحداث مسلسل فراولة

مسلسل “فراولة” يتناول قصة فتاة فقيرة تدعى “فراولة”، حيث يعمل والدها كحارس عقار في منطقة الزمالك، تحلم فراولة بتغيير حياتها والقضاء على الفقر، حيث تتجه نحو عالم الغناء بفضل موهبتها في الفنجان، تترك حياتها المعتادة وتنطلق في رحلة جديدة في مجال المبيعات لشركة عالمية، وتبدأ بذلك حياة جديدة حيث تستحوذ على الشركة وتقودها نحو الشهرة والنجاح على منصات التواصل الاجتماعي، وتصبح خبيرة في مجال الطاقة وتجذب ملايين المعجبين، حيث تستطيع أن تلهمهم وتمنحهم الأمل لمتابعة أحلامهم.

أبطال مسلسل فراولة

يتضمن مسلسل فراولة مجموعة من نجوم الفن والكوميديا، بما في ذلك: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف. تم تأليف المسلسل بواسطة محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على، الذي يعود بعد غياب 3 سنوات، ويتم إنتاجه من قبل شركة sky limit بتأجيج أحمد دسوقى.

قنوات عرض مسلسل فراولة

عرضتقناة dmc، البرومو التشويقي الثاني لمسلسل فراولة، وسوف يتم عرض مسلسل “فراولة” على قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it خلال شهر رمضان الكريم.