تردد قناة كراميش للأطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (أذار 2024)

إليكم تردد قناة كراميش على النايل سات، فهي قناة عربية مخصصة للأطفال، تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني الترفيهية التي تهتم بالفئة العمرية هذه، تبث القناة برامجها على مدار اليوم دون توقف، وتسعى جاهدة لتشكيل وتنمية وعي جيل جديد من الأطفال، تتضمن برامجها محتوى تعليمي هادف وأغاني مسلية تحمل قيماً تربوية وتعليمية مهمة، وسوف نوفر لكم فيما يلي التردد الخاص بها ولمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

نظرة عامة عن قناة كراميش ومحتواها وبرامجها

قناة كراميش هي قناة فضائية مخصصة للأطفال، انطلقت على القمر الصناعي نايل سات في عام 2009، تقدم القناة مجموعة متنوعة من برامج الأطفال، بالإضافة إلى بعض الأناشيد والأغاني المخصصة لهم، ومقاطع الفيديو التعليمية والتربوية التي تهدف إلى تعليم الأطفال العادات الصحيحة التي يسعى كل والدين إلى تعليمها لأبنائهم، بفضل هذا المحتوى المميز، تمكنت قناة كراميش من ترسيخ دورها في تربية الأجيال على القيم والتقاليد التي تساهم في تكوين شخصياتهم، وتعتمد قناة كراميش أيضاً على تعزيز الأخلاق الحميدة وتقديم أفكار تعليمية بطريقة مبتكرة وممتعة، باستخدام الأغاني والرسوم المتحركة المحبوبة لدى الأطفال، ولا يمكن إنكار أن القناة حظيت بشعبية كبيرة بين المشاهدين في العالم العربي، مما جعلها واحدة من أهم القنوات التي تعتمد عليها العائلات لتربية أطفالها، ويعزى هذا النجاح الكبير إلى الجودة العالية للمحتوى الذي تقدمه القناة على شاشاتها.

تردد القناة كراميش للأطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعيها من الأطفال وذويهم مشاهدة بث قناة كراميش وبرامجها المنوعة على التردد التالي:

التردد: 11430

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 8\7

معدل الترميز: 27500

ويمكن العثور على قناة كراميش للأطفال تحت اسم “Karameesh” في قائمة القنوات، ويمكن استقبالها على أجهزتكم بدون مشاكل حتى لو كانت قديمة.