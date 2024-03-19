هل الحلقة 10 جعفر العمدة؟..حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024 عبر قناة Dmc بطولة محمد رمضان + اخراج محمد سامي

انتشر عدد من الاخبار عن عرض المسلسل الشهير “جعفر العمدة 2” خلال شهر رمضان 2024، والذي يعتبر واحدا من أبرز أعمال الفنان محمد رمضان حقق المسلسل شعبية كبيرة خلال موسم رمضان السابق في موسمه الاول وزاد عدد محبي الفنان محمد رمضان حيث ينتظرون جميعاً بفارغ الصبر عرض الجزء الثاني من هذا المسلسل، الذي كان من المفترض عرضه خلال الموسم الحالي 2024 وفقا لتصريحات المخرج محمد سامي لذلك سنكتشف الآن موعد ظهور الجزء الثاني من “جعفر العمدة” على شاشات التلفاز المختلفة.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة 2 في رمضان 2024

نجح مسلسل جعفر العمدة في احتلال قمة منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي للعام الثاني على التوالي بشأن عرض الجزء الثاني منه في رمضان 2024 حيث تم تداول العديد من الشائعات حول شخصية جعفر العمدة، مما أثار حماس المشاهدين على الرغم من أن المخرج محمد سامي قد كتب السيناريو الجديد للمسلسل، إلا أن القائمين على العمل رفضوا ذلك خوفا من عدم وفاء الجزء الثاني بتوقعات الجمهور مثل الجزء الأول لذا أكد المخرج محمد سامي عدم وجود جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة في العام الحالي، ولم ينفي فكرة عمل جديد بالتعاون مع الفنان محمد رمضان سيعرض في رمضان 2025.

أبطال مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

تم عرض مسلسل “جعفر العمدة” لأول مرة في شهر رمضان لعام 2023، ويضم فريق العمل كل من: