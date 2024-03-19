“يانهار تخفيضات” مفاجئة غير متوقعه في سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 في للمستهلكين بالسوق المحلي

من أكثر المواضيع التي يبحث عنها كافة المواطنين البحث عن أسعار السلع والمنتجات كل يوم، لذلك سعر طن الحديد اليوم من أكثر الكلمات التي تتصدر محركات البحث بصورة كبيرة، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في الأسعار الحالية، واليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 تراجعت أسعار الحديد والأسمنت بصورة ملحوظة، وهذا الانخفاض مما جعل المواطنين يتصدرون محركات البحث للتأكد من المعلومات التي تتيح لهم فرصة البناء والتعمير والتشييد بكل سهولة ويسر، من خلال مقالنا الإخباري البديل نذكر لكم التفاصيل الكاملة للأسعار في السوق المحلي.

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

نظرا لأهمية الحديد لكافة المواطنين الذين يهتمون بالأسعار، نستعرض إليكم سعر طن الحديد اليوم كالآتي:

تراجع اليوم 19 مارس طن حديد عز نحو 327 جنيها، حتى أن سجل سعر الطن 50565 جنيها.

تراجع اليوم 19 مارس طن الحديد الاستثماري نحو 520 جنيها عن السعر المسجل أمس، حتى أمسح إلى سعر الطن 48,819 جنيها.

بالإضافة أن سجل سعر طن حديد العشرى بقيمة 51,000 جنيه.

وسجل سعر طن حديد السويس بقيمة 53 ألف جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاى بقيمة 54 ألف جنيه.

كما سجل سعر طن حديد المراكبي بقيمة 54 ألف جنيه.

وسجل سعر الطن حديد الجيوشي بقيمة 52 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر

اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 تراجع سعر طن حديد أسمنت الرمادي بقيمة قدرها 21 جريها، حتى أن سجل سعره 2334 جنيها، وتتمثل باقي أسعار الأسمنت كالآتي: