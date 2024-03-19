“اعرف حقك قبل ما تصرف”.. نصيب الفرد في تموين أبريل 2024 وأسعار السلع التموينية

يستفسر العديد من المواطنين عن نصيب الفرد في تموين أبريل 2024، وذلك بسبب استمرار صرف المواد التموينية عن هذا الشهر، ترددت العديد من الأخبار حول تخفيض الحكومة لعدد كبير من السلع التموينية لهذا الشهر، إلا أنه تم إجراء العديد من التحسينات على هذه المواد التموينية، مما يثير فضول واهتمام المستفيدين ويدفعهم للتساؤل حول تأثير ذلك على حصتهم الشهرية من التموين.

نصيب الفرد في تموين أبريل 2024

أصدرت وزارة التموين والتجارة بيانًا ينفي جميع الأخبار المتداولة حول زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر أبريل 2024، وأوضحت الوزارة أن الفرد الواحد يحصل على سلع غذائية بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع على البطاقة التموينية، بينما يحصل الأفراد الباقون على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا للفرد الواحد، كما أشارت الوزارة إلى توافر الكثير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة على بطاقة التموين، ومن بينها الزيت والسكر، وأكدت الوزارة توفير معارض “أهلًا رمضان” في العديد من المحافظات المصرية قبل بداية شهر رمضان المبارك لعام 2024.

حيث يتم منح زجاجة زيت بوزن 800 ملليلتر لكل فرد داخل البطاقة التموينية، وسيكون الحد الأقصى لـ 4 زجاجات زيت لكل بطاقة.

كما يتم منح كيلو واحد من السكر لكل فرد داخل على البطاقة، مع الحد الأقصى لـ 6 كيلوجرامات سكر لكل بطاقة.

أسعار السلع التموينية

اليكم أسعار السلع التموينية:

كيلو السكر بسعر 12.60 جنيه.

زيت 0.8 لتر بسعر 30 جنيه.

كيلو الأرز بسعر 12.60 جنيه.

كيلو الدقيق بسعر 18 جنيه.

كيس 800 جرام من المعكرونة بسعر 13 جنيه.

كيس 400 جرام من المعكرونة بسعر 6.50 جنيه.

500 جرام من الفول المعبأ: 9 جنيه.

وفقًا لقرار وزارة المالية، من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 اعتبارًا من بداية الشهر، وسيستمر الصرف لمدة 6 أيام حتى يوم 6 إبريل 2024.