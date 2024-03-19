تعرف علي الإجابة من هنا.. إجابة سؤال الحلقة 8 من مسابقة طائر السعيدة 2024 وطريقة الاشتراك للفوز بالجائزة الكبري

قامت قناة السعيدة-TV بالإعلان عن مسابقة “طائر السعيدة اليمنية 2024” التي تم عرضها بداية شهر رمضان المبارك 2024، ومن المقرر أن تستمر طوال هذا الشهر الكريم، حيث ستقدم الإعلامية مايا العبسي البرنامج وتتجول يوميا في شوارع المدن اليمنية وتوجه الأسئلة الدينية والثقافية للمارة، وفي نهاية كل حلقة جديدة، تطرح الإعلامية مايا العبسي سؤال بعنوان “من هو؟” وهو عبارة عن معلومات تتعلق بشخصية مشهورة في أي مجال، حيث يتعين على الجمهور معرفة هوية الشخص المقصود والإجابة عنه بشكل صحيح، ومع الحلقة الثامنة من برنامج طائر السعيدة، سنوضح لكم كيفية الاشتراك وحل السؤال، بالإضافة إلى سؤال الحلقة الجديدة من طائر السعيدة والإجابة الصحيحة عليه، لذا يرجي متابعتنا.

إجابة سؤال الحلقة 8 من مسابقة طائر السعيدة 2024

مسابقة طائر السعيدة هي مسابقة تهدف لاختبار ثقافة ومعرفة الشعب اليمني في مجالات الدين والثقافة، وتمنحهم الكثير من الجوائز النقدية للمشاركين الذين يجيبون بشكل صحيح على الأسئلة، وأما عن سؤال الحلقة الثامنة من البرنامج فهو

”عرف بأسطورة الكرة اليمينية وأول من احترف خارجيا مع نادي الزمالك المصري وسجل هدفا في مرمى ريال مدريد فمن هو؟”

الإجابة علي المحسن المريسي.

وكان سؤال الحلقة السابقة من مسابقة طائر السعيدة كان:

شعار وكاتب وملحن يعد رائد الأغنية اللحجية الحديثة ومن أعماله المعروفة المصدر المفيد في غناء لحج الجديد، من هو؟وكانت الإجابة هي أحمد فضل العبدلي القمندان.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

الجميع يحلم بالفوز في إحدى جولات مسابقة طائر السعيدة لعام 2024، لذلك يمكن اتباع الإرشادات التالية لحل الأسئلة والمشاركة في المسابقة:

للاشتراك في المسابقة عليك الدخول علي رابط مسابقة طائر السعيدة

ثم أجب على السؤال المعروض في الحلقة الجديدة.

ثم كتابة الاسم بالتفصيل في الحقل المناسب له.

ثم تحديد اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

ثم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة.

ثم النقر علي خانة اشتراك أو إرسال.

بعد التسجيل، سيتم طرح أسئلة المسابقة خلال أيام شهر رمضان المبارك، وإذا فزت، سيتم التواصل معك عبر الرقم الذي قدمته أثناء التسجيل.

موعد عرض طائر السعيدة في رمضان 2024

بدأ عرض طائر السعيدة في 1 رمضان 1445 يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، في الساعة 10.00مساء بتوقيت اليمن، ويتم إعادة الحلقات في الساعة 3:20 صباحا من اليوم التالي، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت اليمن.

تردد قناة السعيدة 2024

أعلنت قناة السعيدة اليمنية عن ترددها الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث يتطلع الجمهور العربي إلى متابعة برنامج ومسابقة طائر السعيدة 2024 التي ستقدمها الإعلامية المميزة مايا العبسي.

تردد قناة السعيدة 2024 علي نايل سات

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11900.

تردد قناة السعيدة 2024 علي عرب سات