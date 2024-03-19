من غير ماتشرب زيت هتبقي محترفة فيها.. طريقة عمل القطايف المقرمشة وبالقشطة وأسرار نجاحها

طريقة عمل القطايف المقرمشة، القطايف هي من الحلويات الشهيرة التي تُقدّم خلال شهر رمضان الكريم، وهي تمتاز بأنها حلوى شعبية قديمة تحتفظ بنكهتها الأصيلة وتظل حاضرة في العديد من الدول العربية، تتعدد طرق تحضير القطايف بحسب الثقافة والمنطقة، فهناك العديد من الحشوات اللذيذة التي يمكن وضعها داخلها، وكذلك يمكن قليها في الزيت أو خبزها في الفرن، ومع ذلك، يواجه الكثيرون صعوبة في قلي القطايف حيث يمتص القلي كمية كبيرة من الزيت، مما يجعلها غير صالحة للأكل أو التقديم.

طريقة عمل القطايف المقرمشة

اليكم طريقة عمل القطايف المقرمشة:

المكونات:

2 كوب دقيق

1/4 كوب سميد

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة سكر

2 ملعقة صغيرة حليب بودرة

4 ملاعق صغيرة نشا

1/4 ملعقة صغيرة محلب مطحون

طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي، ضع السكر والماء والنشا.

أضف الحليب واخفق المكونات جيداً، ثم أضف السميد والدقيق تدريجياً.

أضف المحلب المطحون واستمر في الخفق حتى تحصل على مزيج سائل متماسك قليلاً.

اترك الخليط جانباً لمدة لا تقل عن ساعة لترتاح عجينة القطايف.

سخّن مقلاة غير لاصقة، ثم ضع وحدات من الخليط بواسطة ملعقة دائرية حتى يحمر وجه القطايف.

وضع القطايف على قطعة قماش وتغطيتها بأخرى حتى لا تجف.

احشو القطايف حسب الرغبة واغلقها جيداً من الأطراف، يمكن استخدام قليل من الماء للغلق.

قلي القطايف في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون، ثم اخرجها وصفّيها من الزيت.

قدّم القطايف مع الشربات وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل القطايف بالقشطة

المقادير:

3 أكواب دقيق

2 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 1/2 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة ماء الزهر

مقادير الحشو:

2 علبة قشطة

كمية من الشربات البارد

فستق حلبي مطحون

2 ملعقة كبيرة زبدة

الطريقة: